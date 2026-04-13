به گزارش خبرنگار مهر، نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که از امروز دوشنبه به مرور سامانه کم فشار بارشی وارد استان سمنان می‌شود سامانه‌ای که فعالیت آن در روز سه شنبه تشدید خواهد شد.

ورود این سامانه به معنای افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و بارش باران و تگرگ در ارتفاعات و همچنین وزش باد شدید و کاهش دمای هوا خواهد بود و طبق اعلام سازمان هواشناسی این سامانه امشب بخش هایی از استان را در بر خواهد گرفت.

برای مرکز استان سمنان در روز دوشنبه ورود ابرها، افزایش ابرها و وزش باد شدید گزارش شده است برای فردا بر میزان ابرها در این شهرستان افزوده خواهد شد و شاهد وزش باد و بارش باران و رعد و برق خواهیم بود بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان نیز از ۲۴ و ۹ درجه بالای صفر طی روز دوشنبه به ۱۷ و هفت درجه بالای صفر در روز سه شنبه کاهش خواهد یافت.

فعالیت سامانه کم فشار بارشی ابتدا در غرب استان سمنان خواهد بود در نتیجه در گرمسار و آرادان هم امروز شاهد ورود ابرها و وزش باد شدید خواهیم بود و از فردا بارش باران و رعد و برق و رگبار پراکنده را خواهیم داشت دمای هوا در این دو شهرستان هم به طرز چشم گیری کاهش پیدا می کند.

برای دامغان افزایش ابر، وزش باد های شدید و همچنین بارش پراکنده در ساعات شامگاه دوشنبه پیش بینی شده است از فردا سه شنبه شاهد باران و رعد و برق و رگبار و حتی تگرگ در ارتفاعات و کوهستان های شمالی این شهرستان خواهیم بود بیشینه کمینه دمای هوای امروز دامغان ۲۳ و هشت درجه بالای صفر خواهد بود.

در شاهرود نیز شاهد ورود سامانه کم فشار بارشی و وزش باد شدید خواهیم بود همچنین امروز و فردا دمای هوا هم کاهش پیدا خواهد کرد. بارش ها در شمال شهرستان شاهرود به صورت تگرگ است بیشینه و کمینه دمای هوا نیز برای امروز ۲۱ و پنج درجه بالای صفر اعلام شده است.

امروز آسمان سرخه نیمه ابری همراه با افزایش ابر و وزش باد شدید خواهد بود در شهمیرزاد افزایش ابر، وزش باد رعد و برق و رگبار پراکنده را خواهیم بود بیشینه و کمینه دمای هوای شهمیزاد امروز ۱۸ و دو درجه بالای صفر و فردا ۱۰ و دو درجه بالای صفر اعلام شده است که نشان از کاهش دمای هوا در این شهر زیبا می دهد.

در میامی هم از فردا شاهد بارش نسبتاً شدید باران و رگبار پراکنده خواهیم بود کاهش دما و وزش باد نسبتاً شدید نیز دیگر پدیده جوی در این شهرستان است بیشینه و کمینه دمای هوای میامی برای امروز ۲۵ و هشت درجه بالای صفر اعلام شده است.