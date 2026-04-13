قوامی: توسعه اقتصادی باید متناسب با منابع آبی باشد

به گزارش خبرنگار مهر هادی قوامی صبح دوشنبه در شورای برنامه ریزی خراسان شمالی که‌ در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با اشاره به حوادث دی‌ماه و شرایط حساس کشور، بر ضرورت ایستادگی، تقویت توان داخلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی تأکید کرد.

وی با اشاره به مقاومت مردم در مقاطع مختلف، این روحیه را عامل عبور از بحران‌ها دانست و گفت: در شرایطی که کشور با فشارهای خارجی مواجه است، اتکا به توان داخلی به‌ویژه در حوزه‌های راهبردی از جمله توان موشکی، نقش مهمی در حفظ امنیت و اقتدار ملی داشته است.

قوامی همچنین با اشاره به روند مذاکرات، تصریح کرد: هرگونه توافق باید با حفظ عزت و اقتدار کشور صورت گیرد و منافع ملی در اولویت قرار داشته باشد.

وی افزود: دولت با همراهی مردم می‌تواند مسیر بهبود شرایط اقتصادی را هموار کند.

نماینده مردم اسفراین، بام و صفی‌آباد در مجلس شورای اسلامی، در ادامه به موضوع اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و آن را راهبردی مهم در شرایط کنونی دانست.

او گفت: با وجود محدودیت‌ها، ظرفیت‌های متنوعی در کشور وجود دارد که با برنامه‌ریزی صحیح می‌توان از آن‌ها بهره‌برداری کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش کمبود آب اشاره کرد و افزود: لازم است در تخصیص منابع و توسعه فعالیت‌های اقتصادی، به میزان مصرف آب توجه ویژه شود. قوامی تأکید کرد: باید به سمت فعالیت‌هایی حرکت کنیم که ضمن ایجاد اشتغال، مصرف آب کمتری داشته باشند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مناطق مختلف، از جمله دامداری، کشاورزی هدفمند و برخی فعالیت‌های صنعتی، گفت: بسیاری از این حوزه‌ها می‌توانند بدون نیاز گسترده به منابع آبی، فرصت‌های شغلی قابل توجهی ایجاد کنند.

قوامی در پایان تصریح کرد: با شناسایی اولویت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت‌های بومی، می‌توان مسیر توسعه پایدار را در کشور تقویت کرد.