۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۵

افزایش ۶۰ درصدی دستمزد موجب امیدواری کارگران شد

افزایش ۶۰ درصدی دستمزد موجب امیدواری کارگران شد

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ را موجب امیدواری کارگران و بازنشستگان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ را موجب امیداوری کارگران و بازنشستگان دانست و گفت: دولت به خوبی پیش‌بینی‌های لارم برای تامین کالاهای اساسی در شرایط جنگی کرده بود.

وی اقدامات و عملکرد در توزیع کالابرگ الکترونیکی را ثمربخش و قابل قبول عنوان کرد و اقزود: وحدت مقدس مردم و مسئولان نظام و نیروی‌های مسلح عامل سربندی و پیروزی جمهوری اسلامی ایران در جنگ رمضان شد.

احمد بیگدلی، نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی حضور میدانی بیش از چهل روزه اقشار مختلف مردم در سراسر کشور را عامل دلگرمی نیروی های مسلح در میدان جنگ عنوان کرد و گفت : دولت چهاردهم برای تامین معیشت مردم تمام قد در میدان ایستاد.

وی در این نشست گفت: جنگ رمضان به همه جهانیان ثابت کرد مسئولان و ملت ایران توانستند فعل « ما می توانیم » را در صحنه عمل به اجرا در آوردند.

بیگدلی همچنین بر تسریع اعطای تسهیلات به بنگاه های اقتصادی آسیب دیده از جنگ با هدف حفظ چرخه تولید و نیروی کار تاکید کرد.

وی ادامه داد: تامین کالاهای اساسی برای تامین معیشت مردم در اولویت اساسی قرار دارد.

محسن فتحی، نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس نیز از حضور میدانی رئیس جمهور و وزرای دولت چهاردهم در بین مردم و میدان‌ها تقدیر کرد و گفت: سفرهای استانی احمد میدری وزیر کار از مرز سیستان بلوچستان تا کرمان و یزد در میدانه میدان باعث افتخار ملت ایران و نشان دهنده روحیه جهادی وی است.

وی تاکید کرد: طرح کالابرگ الکترونیکی با توجه به چالش‌های شرایط جنگی به خوبی در سراسر کشور اجرا شد.

سید حمید کاظمی نماینده مردم پل دختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: دولت چهاردهم در شرایط جنگی به ویژه در شهر مهمان و مسافرپذیر در تامین کالا های اساسی موفق عمل کرد.

وی حضور میدانی رئیس جمهور و مدیران دولت چهاردهم را امید بخش دانست و اضافه کرد: مردم ، مجلس و دولت تمام قد پشتیبان نیروی مسلح در میدان هستند.

    • IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      موتور کولر در عرض ۲ ماه از ۵.۳۵۰ شده ۱۲.۸۰۰ تومان به این میگید امیدواری؟!
    • سیاوش IR ۲۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      هرسال تورم بیش از ۱۰۰درصد افزایش دریافتی ۴۰،۵۰،۶۰درصد. هرسال بیشتردرباتلاق فقرفرورفتن

