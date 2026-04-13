سرمربی شباب الاهلی: تراکتور بازیکنان قدرتمندی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، پائولو سوزا سرمربی تیم فوتبال شباب الاهلی امارات در نشست خبری قبل از بازی شباب الاهلی با تراکتور در یک هشتم لیگ نخبگان آسیا گفت: در مراحل پایانی لیگ نخبگان آسیا هستیم. تیمی منظم با قابلیت‌های زیاد در اختیار داریم. باید روی سبک بازی خودمان و کسب پیروزی کار کنیم و تلاش می‌کنیم بالاترین سطح ممکن را از خودمان نشان بدهیم.

او همچنین با اشاره به بازی دو تیم در مرحله گروهی که با تساوی یک - یک همراه بود تاکید کرد: بازی با تراکتور سطح بالایی داشت اما بازیکنان ما باید فرصت‌های گلزنی زیادی ایجاد می کردند. بازیکنان تراکتور از قدرت فیزیکی بالایی بهره‌مند هستند.

سوزا به باخت تیمش مقابل العین در لیگ ادنوک امارات نیز اشاره کرد و گفت: متأسفانه به دلیل تداخل دیدارها و نبود زمان کافی برای ریکاوری، همه بازیکنان را در اختیار نداشتیم. تورنمنت‌های داخلی را فراموش کرده‌ایم و تمرکزمان روی دیدارهای آسیایی معطوف است. تلاش می‌کنیم مقابل تراکتور پیروز شویم.