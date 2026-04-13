کاهش محسوس دمای هوا در آذربایجان غربی؛ احتمال سرمازدگی باغات

محمد قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت آب وهوایی استان اظهار کرد: با ادامه فعالیت سامانه بارشی در استان بارش متناوب باران در نقاط سردسیر و ارتفاعات بارش برف و وزش باد گاها شدید پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: در این راستا امروز دوشنبه بیشترین میزان بارش از شهرستان پیرانشهر با ۲۴.۸ میلی متر گزارش گردید که در شهر اورمیه میزان بارش ثبت شده به ۱۱.۵ میلی متر رسید.

قربانپور گفت: بررسی آخرین نقشه های هواشناسی و خروجی مدل های هواشناسی، کماکان حاکی از ادامه فعالیت امواج بارشی تا اواخر وقت امشب در بسیاری از نقاط استان است؛ هر چند در نواحی شمالی تا اوایل وقت روز سه شنبه بارش های به شکل خفیف و پراکنده دور از انتظار نمی باشد.

وی اضافه کرد: طبق هشدارهای صادر شده و با توجه به ماهیت رگباری بارش ها، آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن رودخانه ها و مسیلها دور از انتظار نیست. همچنین وزش تند باد لحظه ای در برخی ساعات، از دیگر پدیده های مهم جوی برای امروز به شمار می آید.

قربانپور خاطر نشان کرد: از فردا تا پایان هفته جاری، جوی نسبتا آرام و پایدار و بدون بارش در غالب نقاط استان حاکم خواهد شد که تنها برای روز چهارشنبه، گذر امواج ضعیف و کم دامنه تراز میانی جو سبب بارشهای خفیف باران در برخی شهرهای شمالی استان و افزایش ابر در سایر نقاط خواهد شد.

وی با بیان اینکه بررسی الگوهای دمایی، حاکی از ریزش هوای سرد از عرض بالا به استان از امشب و همزمان با خروج موج بارشی از استان ایت، افزود: افت محسوس دماهای کمینه برای امشب رخ خواهد داد و با توجه به هشدار سطح زرد صادر شده، احتمال یخ زدگی و آسیب به باغات میوه بالا خواهد بود. از فردا روند افزایش نسبی دما آغاز شده و تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت.

قربانپور گفت: براساس آمار دریافتی از ایستگاههای هواشناسی استان در ۲۴ ساعت گذشته، شهرستان پلدشت با بیشینه دمای ۱۷.۴ و شهرستان چالدران با کمینه دمای منفی۰.۱بترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدند.