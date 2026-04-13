تا اولین بازی در جام جهانی برنامه داریم اما تابع تصمیمات هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی پس از حضور در تجمعات شبانه مردمی برای دفاع از وطن در جنگ تحمیلی رمضان گفت: حضور در تجمعات یک جهاد میدانی و خیابانی است. به پویش جانفدا پیوستم و به عنوان یک ایرانی، وظیفه‌ام بود.

سرمربی تیم ملی فوتبال در خصوص دیدار با وزیر ورزش و جوانان در حضور مهدی تاج تأکید کرد: از مردم تشکر ویژه دارم که در ایام جنگ، جهاد خیابانی به راه انداختند و عامل موفقیت کشور در این جنگ بودند. در دیدار با وزیر ورزش و جوانان گزارش کاملی از بدو مسئولیتم در تیم ملی دادم و ایشان هم راهنمایی‌های لازم را کردند.

او با اشاره به برنامه تیم ملی تصریح کرد: در اردوی گذشته تیم ملی چند پیام را به دنیا مخابره کردیم و این پیام‌ها اقتدار، انسانیت و مظلومیت مردم ایران و در نهایت پیام ورزشی که بازتاب گسترده‌ای در دنیا داشت.نظری راجع به برگزاری یا عدم برگزاری لیگ ندارم. هر تصمیمی که سازمان لیگ بگیرد، بر اساس آن برنامه ریزی مجدد می کنیم.

قلعه نویی تاکید کرد: تا روز بازی با مصر برنامه‌هایمان را داده‌ایم اما تابع فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و وزارت ورزش هستیم و می‌خواهیم عدالت اجرا شود.