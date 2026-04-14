نهضت علمی امام جعفر صادق (ع) چراغ راه جهان اسلام است

حجت‌الاسلام جعفر رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امام صادق(ع) در دوره‌ای از تاریخ اسلام امامت جامعه اسلامی را بر عهده داشتند که شرایط اجتماعی و سیاسی پیچیده‌ای بر جهان اسلام حاکم بود، اما آن حضرت با بهره‌گیری از فرصت‌های موجود توانستند نهضتی علمی و فرهنگی را پایه‌گذاری کنند که آثار آن تا امروز در جهان اسلام باقی مانده است.

وی افزود: تشکیل یکی از گسترده‌ترین حلقه‌های علمی در تاریخ اسلام و تربیت صدها شاگرد برجسته در حوزه‌های مختلف علمی، از ویژگی‌های دوران امامت امام صادق(ع) به شمار می‌رود، بسیاری از دانشمندان، محدثان، فقیهان و متفکران اسلامی در محضر این امام همام پرورش یافتند و این امر موجب شد مکتب علمی اهل‌بیت(ع) به شکل گسترده‌ای در جامعه اسلامی گسترش پیدا کند.

حجت الاسلام رحیمی با بیان اینکه امام صادق(ع) توجه ویژه‌ای به گسترش دانش و آگاهی در جامعه داشتند، تصریح کرد: آن حضرت همواره مردم را به علم‌آموزی، تفکر و شناخت صحیح معارف دینی دعوت می‌کردند و معتقد بودند جامعه‌ای که بر پایه علم و معرفت حرکت کند، می‌تواند در برابر مشکلات و چالش‌ها مسیر رشد و تعالی را طی کند.

امام جمعه ساوه ادامه داد: یکی از ویژگی‌های برجسته مکتب امام صادق(ع)، تأکید بر گفت‌وگوهای علمی و تبادل اندیشه‌ها بود. در مکتب علمی آن حضرت، فضای بحث و مناظره علمی وجود داشت و اندیشمندان با دیدگاه‌های مختلف در این محافل حضور پیدا می‌کردند که همین امر موجب پویایی و شکوفایی علمی در جامعه آن روز شد.

حجت الاسلام رحیمی با اشاره به پیام‌های سیره امام صادق(ع) برای جامعه امروز گفت: در شرایط کنونی نیز جامعه بیش از هر زمان دیگری به تقویت اخلاق، صداقت، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و توجه به علم و دانش نیاز دارد و آموزه‌های این امام بزرگوار نشان می‌دهد که پیشرفت واقعی زمانی تحقق پیدا می‌کند که علم، اخلاق و معنویت در کنار یکدیگر قرار بگیرند.

وی بیان کرد: اگر جامعه‌ای تنها به پیشرفت‌های مادی توجه داشته باشد اما از اخلاق و معنویت فاصله بگیرد، نمی‌تواند به توسعه پایدار دست یابد و در مقابل، جامعه‌ای که علم را در کنار اخلاق و ارزش‌های انسانی قرار دهد، مسیر پیشرفت متوازن و پایدار را طی خواهد کرد.

امام جمعه ساوه همچنین با اشاره به اهمیت علم و پژوهش در دنیای امروز اظهار کرد: در سال‌های اخیر، ایران در بسیاری از حوزه‌های علمی و فناوری به دستاوردهای قابل توجهی دست یافته است و حضور فعال پژوهشگران و دانشگاهیان در عرصه‌های مختلف علمی نشان‌دهنده ظرفیت بالای علمی کشور است.

وی افزود: رشد علمی کشور نتیجه تلاش نخبگان، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و جوانان مستعدی است که با پشتکار و انگیزه در مسیر توسعه دانش و فناوری حرکت می‌کنند و این روند می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت‌های بیشتر در آینده باشد.

حجت الاسلام رحیمی تصریح کرد: هرچند مسیر پیشرفت علمی همواره با چالش‌ها و محدودیت‌هایی همراه است، اما تجربه نشان داده است که جامعه علمی کشور با اتکا به توانمندی‌های داخلی و روحیه خودباوری توانسته است بسیاری از این موانع را پشت سر بگذارد و مسیر توسعه علمی را ادامه دهد.

وی تصریح کرد: الگوبرداری از سیره امام جعفر صادق(ع) در زمینه علم‌آموزی، تقویت اخلاق علمی، احترام به اندیشه‌های مختلف و تلاش برای گسترش دانش می‌تواند پشتوانه‌ای مهم برای استمرار این مسیر باشد.

امام جمعه ساوه بیان کرد: اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی میراث علمی و فرهنگی ائمه اطهار(ع) هستیم و ترویج فرهنگ علم، اخلاق و مسئولیت‌پذیری در جامعه می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری جامعه‌ای پویا، آگاه و پیشرو باشد.