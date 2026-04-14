وضعیت جوی ۲۵ فروردین؛ بارش برف و تگرگ در ۱۳ استان کشور طی دو روز آینده

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت سامانه بارشی در کشور گفت: امروز (سه‌شنبه، ۲۵ فروردین) و فردا (چهارشنبه، ۲۶ فروردین) بارش باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گردوخاک و در نقاط سردسیر و مرتفع بارش برف و در مناطق مستعد بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این شرایط جوی در برخی نقاط آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، استان‌های ساحلی خزر، نیمه شمالی سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و ارتفاعات البرز در استان‌های تهران، البرز، قزوین و زنجان رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: روز پنجشنبه (۲۷ فروردین) بارش‌ها به برخی نقاط شمال‌شرق کشور محدود می‌شود و روز جمعه (۲۸ فروردین) نیز تنها در برخی نقاط استان کرمان انتظار بارندگی وجود دارد.

وی ادامه داد: طی دو روز آینده برای استان‌های واقع در شمال‌غرب و نوار شمالی کشور، کاهش دما پیش‌بینی شده است که می‌تواند بر شرایط جوی این مناطق اثرگذار باشد.

ضیائیان با اشاره به وضعیت وزش باد شدید در کشور تصریح کرد: امروز در مرکز، جنوب، جنوب‌غرب، شمال‌شرق و شمال کشور و همچنین تا روز پنجشنبه در استان‌های واقع در دامنه جنوبی البرز، در برخی ساعات وزش باد شدید و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک رخ خواهد داد.

وی یادآور شد: آسمان تهران امروز (۲۵ فروردین) نیمه‌ابری تا ابری، همراه با وزش باد، گاهی بارش پراکنده، احتمال رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. بیشینه دمای تهران ۲۱ و کمینه دما ۹ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

بارش پراکنده باران در تهران

این مقام مسئول سازمان هواشناسی اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا نیمه‌ابری است و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد مورد انتظار خواهد بود.

وی گفت: با فعالیت ناپیوسته سامانه بارشی تا امروز (۲۵ فروردین)، آسمان استان تهران در برخی ساعات نیمه‌ابری تا ابری همراه با بارش پراکنده و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید خواهد بود و گاهی رگبار و رعدوبرق به‌ویژه در نیمه شمالی استان رخ می‌دهد.

ضیائیان با اشاره به شرایط جوی در ارتفاعات افزود: در دامنه‌ها و ارتفاعات، در برخی ساعات بارش برف و باران، رخداد مه و در مناطق مستعد احتمال بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود و در نواحی جنوبی و غربی استان تهران نیز احتمال وزش باد بسیار شدید و وقوع گردوخاک موقت وجود دارد که می‌تواند کیفیت هوا را تحت تأثیر قرار دهد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: تا پایان امروز کاهش نسبی دما در سطح استان تهران مورد انتظار است و وقوع یخبندان شبانه در دامنه‌ها و ارتفاعات دور از انتظار نخواهد بود.