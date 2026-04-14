به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، بیش از ۱۰۰۰ بازیگر، کارگردان و دیگر خلاقان صنعت سینما و تلویزیون آمریکا، از جمله خواکین فینیکس، بن استیلر و کریستن استوارت، نامه‌ای سرگشاده را امضا و منتشر کردند که خرید کمپانی برادران وارنر، توسط پارامونت را محکوم می‌کند.

در این نامه که توسط نیویورک تایمز منتشر شده، آمده است: ما عمیقاً نگران این ادغام هستیم که منافع گروه کوچکی از ذینفعان قدرتمند را بر منافع عمومی گسترده‌تر اولویت می‌دهد. تمامیت، استقلال و تنوع صنعت ما به شدت به خطر خواهد افتاد. رقابت برای یک اقتصاد سالم و یک دموکراسی سالم ضروری است. مقررات و اجرای دقیق نیز ضروری است.

اواخر فوریه پارامونت که توسط دیوید الیسون اداره می‌شود، پس از نبرد با نتفلیکس بر سر رقم پیشنهادی، موفق شد تا به عنوان خریدار شرکت برادران وارنر به مبلغ ۱۱۱ میلیارد دلار یکه تاز میدان شود.

در پاسخ به این نامه، پارامونت هم بیانیه‌ای طولانی منتشر کرد که در آن آمده این نگرانی‌ها را می‌شنود و درک می‌کند و به تعهد خود برای حفاظت و گسترش خلاقیت احترام می‌گذارد.

در نامه پارامونت تأکید شده است: ما می‌دانیم که صنعت با اختلال قابل توجهی روبه‌رو شده و در این مقطع نیاز به شرکت‌های قوی، خلاق و با سرمایه خوب است که بتوانند به سرمایه‌گذاری در داستان‌سرایی ادامه دهند.

این معامله نقاط قوت مکمل هم را گرد می‌آورد تا شرکتی ایجاد کند که بتواند به پروژه‌های بیشتری چراغ سبز نشان دهد، از ایده‌های جسورانه حمایت کند، از استعدادها در مراحل مختلف شغلی‌شان حمایت کند و داستان‌هایی را در مقیاسی واقعاً جهانی برای مخاطبان به ارمغان بیاورد.

پارامونت افزایش تولید خود و رساندن آن به حداقل ۳۰ فیلم بلند با کیفیت بالا در سال را با تعهد به اکران کامل در سینماها، به عنوان نشانه‌ای بر عزم قوی خود مطرح کرد.

پاسخ پارامونت در برابر نامه‌ای داده شده که بیش از ۱۰۳۴ نفر آن را امضا کرده‌اند و چنین نام‌هایی در زیر آن به چشم می‌خورد: آدام مک‌کی، آلن کامینگ، آلیسا میلانو، بوتس رایلی، برایان کرانستون، سینتیا نیکسون، دیمون لیندلوف، دیوید فینچر، دنیس ویلنوو، الیوت پیج، گلن کلوز، جین فوندا، جی‌جی آبرامز، جیسون بیتمن، جان لگویزمائو، لین-مانوئل میراندا، مارگارت چو، مارک روفالو، نوآ وایل، پتی لوپون، رامی یوسف، روزاریو داوسون، رزی اُدانل، تد دنسون، تیفانی هدیش، تیگ نوتارو، یورگوس لانتیموس، ایوت نیکول براون و ...

دیمون لیندلوف یکی از امضاکنندگان این نامه در توضیح دلایل امضای خود نوشته است: هزاران هزار نفر از اعضای گروه تولید، از راننده و دکوراتور تا سازندگان و اپراتورهای بوم، تیم‌های فیلمبرداری و خدمات پذیرایی و ... همه در شرف نابودی هستند. ادغام‌های هالیوود به معنای فیلم‌های کمتر و برنامه‌های تلویزیونی کمتر و شغل کمتر است. وقتی دو زمین با طبقات بالا متعلق به یک شرکت باشد، نتیجه بدیهی است، یکی تبدیل به شهر ارواح می‌شود. من می‌ترسم. اما من روح نیستم. اگر هرگز جنگی شروع نشود، یک مبارزه از قبل باخته است. بنابراین من امضا کردم. با افتخار. من می‌فهمم که چرا بسیاری از همسالان من این کار را نکرده‌اند، باور کنید، من بیشتر از اینکه مهاجم باشم، عصبانی هستم. اما این قایق‌ها چه بخواهیم چه نخواهیم به سمت ساحل می‌روند.