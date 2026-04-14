ثبت بیش از ۶۴۰۰ ماموریت توسط اورژانس گلستان در نوروز ۱۴۰۵

روحالله جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر از آمادگی کامل نیروهای اورژانس ۱۱۵ در ایام نوروز خبر داد و اظهار کرد: از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵، تیمهای عملیاتی اورژانس با استقرار در نقاط مختلف استان گلستان بهصورت شبانهروزی به شهروندان خدمات ارائه کردند.
وی با اشاره به حجم بالای خدمات ارائهشده افزود: در این بازه زمانی، مجموعاً ۶ هزار و ۴۱۳ مأموریت توسط اورژانس ۱۱۵ ثبت شده که بیانگر افزایش تقاضا برای خدمات فوریتهای پزشکی در تعطیلات نوروزی است.
جعفری ادامه داد: از این تعداد مأموریت، چهار هزار و ۲۳۴ مورد به انتقال بیماران به مراکز درمانی اختصاص داشته و یکهزار و ۷۳۱ مورد نیز بهصورت درمان در محل انجام شده است. همچنین کارشناسان اورژانس در این مدت به ۲۰ هزار و ۶۶۵ تماس پاسخ دادهاند که ۹۸۷ مورد از آنها تماسهای مزاحم بوده است.
مدیر اورژانس گلستان با تشریح نوع مأموریتها گفت: یکهزار و ۵۸۷ مأموریت مربوط به حوادث ترافیکی و چهار هزار و ۸۲۶ مأموریت مرتبط با حوادث غیرترافیکی بوده است. علاوه بر این، ۲۴۳ مأموریت توسط موتورلانس انجام شده و یک مورد زایمان موفق نیز در داخل آمبولانس به ثبت رسیده است.
وی به خدمات مشاورهای نیز اشاره کرد و افزود: در ایام نوروز، یکهزار و ۵۳۸ مورد مشاوره تلفنی به هماستانیها ارائه شد. همچنین ثبت ۲۰۱ مورد بیمار قلبی و ۱۹ مورد مسمومیت با مونوکسید کربن از دیگر خدمات ارائهشده در این بازه زمانی بوده است.
جعفری با تأکید بر رشد مأموریتها در برخی بخشها خاطرنشان کرد: مأموریتهای شهری با ثبت ۶۴۰ مورد، رشد ۴۱ درصدی و مأموریتهای جادهای با ۹۴۷ مورد، افزایش ۶۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است که نشاندهنده افزایش ترددها و ضرورت تقویت خدمات امدادی در این حوزه است.
