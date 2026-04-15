به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روزنامه فرامنطقهای القدس العربی، این اتفاق روز سهشنبه در جریان سخنرانی کنراد برکوویچ در پارلمان لهستان رخ داد که در آن اعلام کرد حملات رژیم اسرائیل بر قیمت سوخت در لهستان تأثیر میگذارد.
او خاطرنشان کرد: تعداد کودکان کشته شده در نوار غزه بسیار بیشتر از تعداد کودکان کشته شده در جنگ اوکراین است.
حملات رژیم اسرائیل به غزه که از ۸ اکتبر ۲۰۱۳ آغاز شد، به شهادت بیش از ۷۲۰۰۰ فلسطینی و زخمی شدن بیش از ۱۷۲۰۰۰ نفر، عمدتاً زنان و کودکان، و تخریب گسترده ۹۰ درصد از زیرساختها منجر شده است.
برکوویچ افزود که اسرائیل از بمبهای ممنوعه فسفر سفید استفاده میکند که اکسیژن هوا را جذب کرده و باعث خفگی میشود.
او گفت: «علاوه بر این، دود این بمب وارد ریهها میشود و آنها را از درون به بیرون میسوزاند. در عین حال، دهها هزار زن و کودک از درون خفه میشوند و میسوزند.»
او افزود: «حتی اگر کودکی از خفگی جان سالم به در ببرد، فسفر سفید به صورت یا دست او میچسبد و بافت را تا استخوان میسوزاند. نمیتوان آن را خاموش کرد، بنابراین مجبور میشوند گونه یا دست او را قطع کنند.»
این نماینده مجلس لهستان از اصطلاح «رایش سوم» که با آلمان نازی مرتبط است، برای توصیف «اسرائیل» استفاده کرد. او همچنین پرچم رژیم اسرائیل با نشان صلیب شکسته را بالا گرفت و گفت: «اسرائیل در مقابل چشمان ما به طرز وحشیانهای مرتکب نسلکشی میشود.»
