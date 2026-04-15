به گزارش خبرنگار مهر به نقل از داده‌های دریافتی از سامانه‌های رهگیری کشتی، پس از هفت سال، نخستین محموله‌های نفت ایران بار دیگر به پالایشگاه‌های هندی رسیده است؛ موضوعی که با توجه به کمبود نفت فیزیکی در بازار آسیا، از اهمیت عملیاتی و اقتصادی قابل توجهی برخوردار است.

بر اساس این اطلاعات، دو نفتکش بسیار بزرگ (VLCC) حامل نفت ایران وارد بنادر مختلف هند شده‌اند. نفتکش Felicity با پرچم ایران در بندر سیکا در غرب هند پهلو گرفته و نفتکش Jaya با پرچم کوراسائو نیز به بندر اودیشا در شرق این کشور رسیده است. هر نفتکش از این نوع حدود دو میلیون بشکه نفت حمل می‌کند که نشان‌دهنده مقیاس قابل توجه این محموله‌هاست.

شرکت Indian Oil Corp به‌عنوان بزرگ‌ترین پالایشگر هند، محموله نفتی بارگیری‌شده روی نفتکش Jaya را خریداری کرده است. همچنین اعلام شده مجموعه Reliance Industries، اپراتور بزرگ‌ترین مجتمع پالایشی جهان، نیز اجازه خرید نفت ایران بارگیری‌شده روی چند نفتکش دیگر شامل Kaviz با پرچم کومور، Lenore با پرچم کوراسائو و دو نفتکش Felicity و Hedy با پرچم ایران را دریافت کرده است. این نفتکش‌ها عموماً بیش از ۲۰ سال عمر دارند و بخشی از ناوگان مورد استفاده در حمل محموله‌های صادراتی ایران به شمار می‌روند.

بازگشت نفت ایران به بازار هند در شرایطی رخ می‌دهد که کمبود نفت فیزیکی در آسیا باعث شده برخی خریداران بزرگ برای تقویت امنیت انرژی خود به گزینه‌های متنوع‌تری توجه کنند. در این میان، ظرفیت عرضه ایران می‌تواند نقش مکملی در تأمین منظم خوراک پالایشگاه‌های منطقه داشته باشد.

به گفته فعالان بازار، این روند می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه مبادلات نفتی و تقویت همکاری‌های اقتصادی میان تهران و مشتریان آسیایی ایجاد کند. استمرار عرضه و قراردادهای پایدارتر می‌تواند زمینه گسترش تعاملات تجاری و افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی را نیز فراهم کند.

بر اساس ارزیابی‌ها، حضور دوباره محموله‌های نفت ایران در مسیرهای صادراتی به هند تنها یک معامله تجاری نیست، بلکه بخشی از ظرفیت گسترده‌تری است که می‌تواند به تقویت روابط اقتصادی و افزایش نقش ایران در بازار انرژی آسیا کمک کند.