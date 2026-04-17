جوی آرام تا دوشنبه در گلستان؛ وزش باد و گردوخاک موقتی در راه است

علی نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، از حاکمیت جوی نسبتاً آرام در استان از امروز جمعه تا روز دوشنبه خبر داد.

وی اظهار کرد: بر اساس تحلیل‌های انجام‌شده، در این بازه زمانی شرایط کلی جوی پایدار خواهد بود، اما در برخی نقاط استان افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید به‌صورت موقتی دور از انتظار نیست.

نعمتی افزود: در مناطق مستعد، این وزش باد می‌تواند با خیزش گردوخاک همراه شود و کاهش موقتی کیفیت هوا را به دنبال داشته باشد.

کارشناس هواشناسی گلستان گفت: شهروندان به‌ویژه در مناطق مستعد، تمهیدات لازم را در مواجهه با وزش باد و گردوخاک احتمالی در نظر بگیرند.