ثبات نسبی در بازار خودرو برخلاف انتظارات+ جدول

به گزارش خبرنگار مهر، بازار خودرو در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۵ بار دیگر با فهرستی از قیمت‌های جدید مواجه شد که نشان‌ می‌دهد برخلاف شرایط جنگی که بر کشور حاکم بود اما قیمت ها در بازار خودرو آنطور که انتظار می‌رفت با افزایش چندانی واجه نشدند؛ با این حال بررسی قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا حکایت از آن دارد که تقریباً هیچ خودروی اقتصادی زیر یک میلیارد تومان باقی نمانده و حتی مدل‌های پایه نیز وارد بازه قیمتی بالا شده‌اند.

در بخش ایران‌خودرو، سورن پلاس با موتور XU7P به قیمت حدود ۱.۴ میلیارد تومان و نسخه فول آن به ۱.۵ میلیارد تومان رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد که حتی خودروهای مبتنی بر پلتفرم‌های قدیمی نیز دیگر در دسته خودروهای «اقتصادی» قرار نمی‌گیرند. دنا پلاس ۶ دنده‌ای با قیمت ۱.۸ میلیارد تومان و نسخه توربو اتوماتیک آپشنال با قیمت ۲.۱۵ میلیارد تومان، در جایگاه خودروهای میان‌رده داخلی قرار گرفته‌اند که عملاً به سطح قیمتی خودروهای وارداتی اقتصادی نزدیک شده‌اند.

در خانواده پژو ۲۰۷ نیز نسخه موتور TU3 با ۱.۴۵ میلیارد تومان، مدل دنده‌ای پانوراما با ۱.۸۹ میلیارد تومان و نسخه اتوماتیک با ۱.۹۸ میلیارد تومان عرضه می‌شوند.

در محصولات خانواده تارا نیز شاهد بازه قیمتی ۱.۷ تا ۲.۰۹ میلیارد تومان هستیم. نسخه اتوماتیک V4 LX به مرز ۲.۱ میلیارد تومان رسیده که این خودرو را در رده قیمتی دنا پلاس توربو قرار می‌دهد. همچنین خودروی ری‌را با قیمت ۲.۷۵ میلیارد تومان به عنوان گران‌ترین محصول این لیست، وارد رقابت با خودروهای نیمه‌لوکس بازار شده است.

در سوی دیگر بازار، سایپا همچنان عنوان تولیدکننده خودروهای نسبتاً ارزان‌تر را حفظ کرده، اما این ارزان‌تر بودن نیز نسبی است. ساینا S با ۹۶۰ میلیون تومان و کوییک SR با ۹۵۰ میلیون تومان عملاً مرز یک میلیارد تومان را لمس کرده‌اند. شاهین اتوماتیک G با ۱.۸ میلیارد تومان و شاهین GL با ۱.۵۸ میلیارد تومان نشان می‌دهد که این خانواده نیز فاصله زیادی با مفهوم خودروی اقتصادی پیدا کرده است.

در محصولات جدیدتر سایپا مانند اطلس، قیمت‌ها بین ۱.۷ تا ۱.۷۸ میلیارد تومان قرار گرفته‌اند. همچنین سهند دنده‌ای با ۱.۰۳ میلیارد تومان و نسخه اتوماتیک آن با ۱.۳۷ میلیارد تومان، پایین‌ترین بازه قیمتی جدول را تشکیل می‌دهند، هرچند حتی این ارقام نیز برای بخش بزرگی از جامعه بالاست.

در مجموع در حالی که برخی تحلیل‌ها از تأثیر شرایط سیاسی و افزایش انتظارات تورمی بر بازارها حکایت داشت، قیمت‌های جدید خودروهای داخلی نشان می‌دهد بازار در این مقطع واکنش شدیدی به این فضا نشان نداده است. ثبات نسبی در اغلب مدل‌ها و تغییرات محدود در بازه‌های قیمتی، از آرامش نسبی سمت عرضه و تقاضا حکایت دارد؛ موضوعی که می‌تواند به معنای انتظار فعالان بازار برای روشن‌تر شدن شرایط کلان اقتصادی در روزهای آینده باشد.

خودرو قیمت (۲۷ فروردین ۱۴۰۵)

سورن پلاس (XU۷P) ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰

سورن پلاس (فول) ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

دنا پلاس -۶ دنده- ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰

دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) ۲.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰

پژو ۲۰۷ موتورTU۳ ۱.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما ۱.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰

رانا پلاس ۱.۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰

تارا دستی ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰

تارا, اتوماتیک V۴ ,LX ۲.۰۹۰.۰۰۰.۰۰۰

ری را ۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰

اطلس G -دنده‌ای- ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰

اطلس اتوماتیک ۱.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰

ساینا ۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰

کوییک ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰

شاهین اتوماتیک ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰

شاهین ۱.۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰

سهند دنده‌ای ۱.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰

سهمند اتوماتیک ۱.۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰