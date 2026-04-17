مصطفی سیاسر در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش بی‌بدیل هنر در انتقال مفاهیم عمیق، اظهار داشت: احساسات زنانه می‌تواند حقایقی را منتقل کند که یک مرد قادر به نوشتن آن نیست.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه در دوران جنگ، حدود شصت تقریظ از سوی مقام معظم رهبری بر کتاب‌های مهم و فاخر نگاشته شده است، افزود: رهبر معظم انقلاب همواره حامی رشد و بالندگی هنر و هنرمندان بوده‌اند و در جلسات تخصصی با گروه‌های مختلف هنری، از آنان دفاع و حمایت کرده‌اند.

سیاسر تصریح کرد: تغییر و تحولات نخست در هنر خود را نشان می‌دهد، سپس به عرصه علم و دانش وارد شده و به مفهوم تبدیل می‌شود و در نهایت در عرصه فلسفه به مفاهیم انتزاعی بدل می‌شود. این یعنی هنر و هنرمندان همواره پیشرو بوده‌اند.

رئیس حوزه هنری استان با تأکید بر جایگاه هنرمندان متعهد و متدین گفت: حوزه هنری بدون هنرمندان هیچ جایگاهی ندارد. تنها وظیفه ما این است که مانع ایجاد نکنیم و بستر را برای فعالیت هنرمندان فراهم سازیم و هرآنچه از دستمان برمی‌آید برای حمایت از هنرمندان به کار گیریم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش ویژه‌ای در دوران جنگ صورت گرفت، اما همچنان کار زیادی داریم.