۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۲

«انسجام ملی» فراتر از تجهیزات نظامی و رمز شکست ناپذیری ایران است

سمنان- امام جمعه موقت سمنان با تأکید بر اینکه قدرت ایران تنها به تجهیزات نظامی خلاصه نمی‌شود، انسجام ملی و همراهی شبانه مردم در عرصه‌های مختلف را رمز پیروزی انقلاب در برابر دشمنان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین مهدوی نژاد ظهر آدینه در خطبه های نماز جمعه این هفته سمنان در محل مصلای امیر المومنین انسجام ملی را قدرتی بالاتر از تجهیزات نظامی برشمرد و اظهار کرد: همین حضور کردم رمز پیروزی در مقابل دشمن است.

وی با اشاره به اینکه همین حضور یکپارچه و هماهنگ مردم در عرصه های مختلف توانسته انقلاب را در پس هر طوفانی سربلند نگه دارد، ادامه داد: بر همین اساس حضور شبانه مردم نقش تعیین کننده و موثر ایفا می‌کند.

امام جمعه موقت سمنان با تاکید بر اینکه علت ضعف دشمن نبود همراهی مردم خودشان است، ابراز داشت: این همان تفاوت عمده و مهم جمهوری اسلامی که با همراهی و حضور مردم در پس هر جنگی پیروز میدان بوده است.

مهدوی نژاد با تاکید بر اینکه هیچ گاه جمهوری اسلامی شروع کننده جنگ نبوده است، اضافه کرد: دشمن با به راه انداختم جنگ های مختلف همواره می‌خواست تا به اسلام و انقلاب ضربه وارد کند اما حضور مردم توطئه های آن ها را نقش بر آب کرده است.

وی از مردم خواست تا همراه با ارتش، سپاه و نیروهای مسلح در شب های اقتدار همچنان حضور یابند و اضافه کرد: هوشیاری مردم، تکیه بر توان داخلی و فرهنگ مقاومت همچنان مورد تاکید است.

