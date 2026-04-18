به گزارش خبرنگار مهر، فوتسال زنان ایران در سال ۲۰۲۶ با دو رویداد مهم و سرنوشتساز روبهروست. رقابتهایی که میتواند جایگاه این رشته را در سطح بینالمللی بیش از پیش تثبیت کند.
تیم ملی فوتسال زیر ۱۸ سال دختران ایران قرار است در المپیک ۲۰۲۶ داکار که به میزبانی کشور سنگال و در آبانماه برگزار میشود حضور پیدا کند. این تیم با عملکرد درخشان و کسب عنوان قهرمانی در بازیهای آسیایی بحرین موفق شد سهمیه حضور در این رقابتهای مهم را به دست آورد. در آن مقطع هدایت تیم ملی بر عهده فاطمه شریف بود اما با توجه به پایان قرارداد این مربی با فدراسیون فوتبال هنوز به طور رسمی مشخص نشده است که چه فردی هدایت تیم زیر ۱۸ سال را در این رقابتها بر عهده خواهد داشت.
در سوی دیگر تیم ملی فوتسال زنان بزرگسال نیز سال پرکاری را پیش رو دارد. بر اساس اعلام کمیته ملی المپیک این تیم در بازیهای داخل سالن آسیا ۲۰۲۶ که در آبانماه به میزبانی عربستان و در شهر ریاض برگزار میشود شرکت خواهد کرد. ملیپوشان ایران هماکنون در حال آمادهسازی برای حضور قدرتمند در این مسابقات هستند.
هدایت تیم ملی بزرگسالان بر عهده شهرزاد مظفر است که با تجربه بالای خود امیدوار است نتایج قابل قبولی در این رقابتها کسب کند.
با توجه به اهمیت این دو رویداد سال ۲۰۲۶ میتواند به یکی از نقاط عطف فوتسال زنان ایران تبدیل شود. سالی که هم در رده پایه و هم در سطح بزرگسالان فرصت درخشش در صحنههای بینالمللی فراهم شده است.
