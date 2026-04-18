عملیات ساخت ۳ واحد خسارت‌ دیده در سلماس یک ماه آینده تمام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی علایی عصر شنبه در نشست هماهنگی بازسازی این سه واحد از آغاز روند ساخت سه واحد آسیب‌دیده در پی حملات اخیر خبر داد و اعلام کرد: عملیات اجرایی این طرح‌ها از امروز آغاز شده است.

فرماندار سلماس گفت: ساخت این واحدهای خسارت‌دیده با همکاری شهرداری‌ها و بنیاد مسکن وارد مرحله عملیاتی شده است.

علایی با اشاره به برنامه زمان‌بندی اجرای طرح افزود: تلاش می‌شود ظرف یک ماه، این واحدهای خسارت‌ دیده احداث و تحویل شوند.

فرماندار سلماس همچنین گفت: ارزیابی خسارت این واحدها انجام شده و مراحل پیش‌بینی و تأمین منابع برای اجرای پروژه‌ها با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و دولت در حال پیگیری است.