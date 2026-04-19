خسارت ۲۸ هزار میلیارد ریالی به کشاورزان همدان در اثر سرمازدگی بهاره

به گزارش خبرگزاری مهر، حوریه نیک سیر صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اثر سرمازدگی بهاره، حدود ۱۰ هزار هکتار از اراضی زراعی استان دچار آسیب شده است و میزان خسارت وارده به این بخش با کاهش تولید یک هزار و ۱۷۸ تن محصول، حدود سه هزار و ۵۹۰ میلیارد ریال برآورد میشود.
وی افزود: همچنین در بخش باغی استان نیز سرمازدگی موجب خسارت به ۱۳ هزار و ۵۰۰ هکتار از باغات شده که در پی آن حدود ۱۳ هزار و ۷۹۹ تن از محصولات باغی از بین رفته است.
نیک سیر ادامه داد: ارزش ریالی خسارت وارد شده به باغات استان همدان در اثر این سرمازدگی ۲۴ هزار و ۹۴۹ میلیارد ریال برآورد شده است.
وی با بیان اینکه بخشی از این خسارات با اقدامات اصلاحی نظیر مقاوم سازی ارقام و جوان سازی باغ ها قابل پیشگیری است، تاکید کرد: مجموع این خسارتها به سرمازدگیهای رخ داده در فصل بهار سال جاری ارتباط دارد که بخش قابل توجهی از تولیدات کشاورزی استان را تحت تاثیر قرار داده است.
سرپرست معاون زراعی جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه استان همدان با برخورداری از زمینهای حاصلخیز، اقلیم متنوع و بهرهگیری از نیروی انسانی متخصص، یکی از قطبهای مهم کشاورزی کشور محسوب میشود، بیان کرد: سالانه حدود پنج میلیون تن انواع محصولات زراعی، باغی و دامی در این استان تولید میشود.
وی در ادامه به قابلیتهای کشاورزی همدان در بخش های زراعت و باغی اشاره کرد و افزود: بخش زراعت با تولید سالانه حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن محصول، بیشترین سهم را در تولیدات کشاورزی همدان دارد و گندم، جو، چغندرقند، سیبزمینی، کلزا و زعفران از مهمترین محصولات زراعی استان هستند.
نیک سبر افزود: در بخش باغبانی نیز، استان همدان با تولید تقریبی ۸۵۰ هزار تن انواع محصولات باغی از جمله سیب، انگور، گردو، زردآلو، آلو و محصولات گلخانهای، جایگاه ویژهای در کشور دارد و چهار درصد از گیاهان دارویی کشور نیز در همدان تولید میشود.
