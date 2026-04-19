نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، امروز (یکشنبه) جو نسبتاً پایداری را در اغلب مناطق خراسان شمالی انتظار داریم.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: پدیده غالب در بعضی ساعتها وزش باد نسبتاً شدید و در ساعتهای بعدازظهر و شب در نیمه غربی خراسان شمالی، افزایش ابر پیشبینی میشودد.
وی در ادامه افزود: با تشدید ناپایداری طی روز دوشنبه، افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید، در مناطق شرق و جنوب شرق خراسان شمالی وزش باد شدید و از عصر بتدریج آغاز بارش را در استان انتظار داریم.
داداشی تصریح کرد: فعالیت این سامانه بارشی در اغلب مناطق خراسان شمالی تا اوایل شب چهارشنبه ادامه دارد. شدت بارش برای اواخر شب دوشنبه تا بعدازظهر سهشنبه و صبح چهارشنبه تا بعدازظهر در مناطق نیمه شمالی، دامنهها و ارتفاعات شرق و جنوب شرق خراسان شمالی برآورد میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: آبگرفتگی معابر، جاری شدن روانآب و سیلابی شدن مسیلها از پیامدهای فعالیت این سامانه بارشی در خراسان شمالی است.
وی در خصوص وضعیت دمایی بیان کرد: امروز (شنبه) افزایش دما و از بعدازظهر دوشنبه تا صبح پنجشنبه، کاهش نسبی دما در خراسان شمالی پیشبینی میشود.
داداشی در پایان گفت: طی شبانهروز گذشته، ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۲ درجه سانتیگراد سردترین و جاجرم با بیشینه دمای ۲۴ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق خراسان شمالی گزارش شدند. طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۶ و ۲۰ درجه سانتیگراد بود.
نظر شما