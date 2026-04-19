داداشی: هشدار نارنجی باران و رعدوبرق در خراسان شمالی صادر شد

نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فعالیت سامانه بارشی و رشد ابرهای همرفتی از پیش از نیمهشب دوشنبه تا بعدازظهر چهارشنبه در خراسان شمالی ادامه خواهد داشت.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: نوع مخاطره این سامانه شامل بارش باران، وزش باد لحظهای نسبتاً شدید تا شدید، در بعضی ساعتها رگبار باران و رعدوبرق با احتمال تگرگ است.
وی در ادامه افزود: منطقه اثر این سامانه در اغلب مناطق خراسان شمالی بهویژه در مناطق نیمه شمالی، دامنهها و ارتفاعات شرق و جنوب شرق استان خواهد بود.
داداشی تصریح کرد: کاهش دید، لغزندگی جادهها، اختلال در ترددهای جادهای، آبگرفتگی معابر، جاری شدن روانآب و سیلابی شدن مسیلها، صاعقه، سقوط اجسام از ارتفاع، آسیب به سازههای موقت، احتمال تگرگ و کاهش محسوس دما از اثرات مخاطرات این سامانه است.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی در پایان توصیه کرد: شهروندان فعالیتهای کوهنوردی و طبیعتگردی و جابجایی عشایر را لغو کنند، از سفرهای غیرضروری پرهیز نمایند، حین رانندگی فاصله طولی مناسب رعایت کرده و چراغها را در زمان بارش و مه روشن کنند. همچنین کانالها و آبروها لایروبی شود، از توقف در حاشیه مسیلها و رودخانههای فصلی خودداری گردد و سازههای موقت و سست استحکام یابند.
