برخورد خودرو با موانع جاده اراک قم سه کشته و مصدوم بر جای گذاشت

بهروز ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعت ۱۴ و ۱۹ دقیقه امروز سه‌شنبه، گزارش برخورد خودروی رونیز با موانع جدا کننده کندرو در محور اراک- قم گزارش شد و کارشناسان پایگاه اورژانس ۱۱۵ محسن حیدری خیرآباد به سرعت در محل حاضر شدند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی با بیان اینکه در این حادثه در محدوده حد فاصل قزل‌پارک و رستوران منظریه رخ داده است، افزود: در اثر شدت این برخورد، یک خانم ۵۲ ساله در صحنه حادثه جان خود را از دست داد همچنین دو نفر دیگر نیز در این تصادف به شدت مصدوم شدند.

وی گفت: کارشناسان پایگاه اورژانس ۱۱۵ پس از اقدامات تخصصی فوریت پزشکی، مصدومین این حادثه را به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) اراک منتقل کردند.