جدیدترین موضع گیری ترامپ درباره مذاکرات در اسلام آباد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، رئیس جمهور آمریکا به موضع گیری درباره مذاکرات میان ایران و آمریکا پرداخت.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد: نمایندگان ما فردا عصر برای مذاکره به اسلام آباد سفر خواهند کرد.

ترامپ مدعی شد که ویتکاف در راه اسلام آباد است تا در مذاکرات با ایران شرکت کند.

وی در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرد که فرستادگان ویژه من جرد کوشر و استیو ویتکاف برای مذاکره راهی پاکستان خواهند شد.

از سوی دیگر کریس رایت وزیر انرژی آمریکا ادعا کرد که این کشور به دستیابی به راه حلی بزرگ با ایران نزدیک می‌شود.

گفتنی است دور اول مذاکرات ایران و آمریکا در ۱۱ آوریل با میانجیگری پاکستان برگزار شد. با وجود تلاش‌های دیپلماتیک، همچنان زمان و مکان برگزاری دور دوم مذاکرات تهران و واشنگتن تعیین نشده است. ساعاتی قبل تلویزیون جئو پاکستان به نقل از منابع ارشد دولتی گزارش داد که هنوز تاریخی برای دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا تعیین نشده است.