حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امدادرسانی نیروهای امداد و نجات هلال احمر استان سمنان به ۱۱ حادثه رانندگی طی یک هفته گذشته خبر داد و بیان کرد: این حوادث مصدومیت ۳۵ نفر را در پی داشته است.

وی ادامه داد: از مجموع تصادفات رانندگی بیشترین فراوانی تصادفات با هشت مورد مربوط به واژگونی خودرو بوده است و در مابقی حوادث شاهد انحراف و برخورد خودرو با مانع بودیم.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از کشته شدن یک هموطن در بین تصادفات رانندگی هفته گذشته ابراز تأسف کرد و بیان داشت: حادثه مربوط به واژگونی ساینا کیلومتر ۵۰ محور شاهرود به میامی بوده است.

درخشان به واژگونی پژو پارس کیلومتر ۳۴ محور سرخه به آرادان به عنوان بیشترین تعداد مصدوم یاد کرد و اضافه کرد: این حادثه مصدومیت شش نفر را رقم زده است.

وی ادامه داد: برخورد با تپه پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۴۶ محور سمنان به دامغان با پنج مصدوم دیگر حادثه مهم رانندگی به لحاظ تعداد بالا مصدومان بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با اشاره به اینکه روز شنبه نیز چهار حادثه رانندگی پوشش داده شدند، افزود: واژگونی موتور سیکلت شهر میامی با دو مصدوم و سقوط لودر در گودال شهرک صنعتی ایوانکی و مصدوم تبعه افغانستان از آن جمله است.

درخشان به امداد رسانی حادثه واژگونی پراید کیلومتر ۵۹ محور سمنان به دامغان با پنج مصدوم اشاره کرد و افزود: برخورد دو خودرو تویوتا اوریون و سمند با دو شتر در محور دامغان به جندق با یک کشته و چهار مصدوم دیگر حادثه مهم روز شنبه بود.

به گزارش مهر، انحراف پیکان وانت محور دامغان به سمنان نزدیکی پل جهاد و واژگونی خودرو منتهی به مرگ در دم راننده جوان دیگر حادثه مهم رانندگی هفته گذشته بود که توسط آتش نشانی سمنان پوشش داده شده است.