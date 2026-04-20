به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه عبری زبان معاریو اذعان کرد، خطر بمب های دستی در لبنان به کابوسی برای نظامیان صهیونیست مانند دهه های ۸۰ و ۹۰ تبدیل شده است. حزب الله، نبردهای دفاعی کلاسیک را کنار گذاشته و به سمت جنگ های چریکی حرکت کرده که این مسئله چالش های میدانی در برابر ارتش رژیم صهیونیستی را دو چندان می کند.

در این گزارش آمده است، موانع عبوری طبیعی و پوشش گیاهی در لبنان به رزمندگان حزب الله امتیاز بزرگی برای استفاده از مواد منفجره داده است. بمب های کنار جاده ای که این رزمندگان علیه تجهیزات زرهی رژیم صهیونیستی استفاده می کنند تبدیل به یک دستورالعمل کشنده برای نظامیان صهیونیست شده است. پیدا کردن این بمب ها سخت است.

در ادامه این گزارش تاکید شده است، ارتش رژیم صهیونیستی با یک چالش جدید در جنوب لبنان رو به رو است؛ حزب الله از صدها پهپاد انتحاری با فیبرهای نوری استفاده می کند. استفاده از این پهپادها و انجام عملیات زمینی در لبنان شکاف امنیتی به وجود آورد که باعث کشته شدن تعدادی از نظامیان صهیونیست شد. تل آویو پیشتر فکر می کرد برد این پهپادها به ۲ کیلومتر می رسد اما در جریان تحولات میدانی مشخص شد که برد آنها به بیش از ۱۰ کیلومتر می رسد.