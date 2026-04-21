به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تنیس ایران در حالی خود را برای حضور در رقابتهای دیویسکاپ گروه ۳ آسیا و اقیانوسیه در تیرماه سالجاری در مالزی آماده میکند که این دوره از مسابقات برای تنیس ایران اهمیتی دوچندان دارد. رویدادی که پس از فراز و فرودهای چند سال اخیر میتواند معیاری جدی برای سنجش جایگاه فعلی این رشته در کشور باشد.
برنامهریزی برای حضور در این رقابتها در شرایطی انجام شده که کشور با مسائل و محدودیتهایی از جمله جنگ روبهرو بوده اما تصمیم بر این شده که تیم ملی با آمادگی مناسب راهی این مسابقات شود. در همین راستا حضور در رقابتهای تور جهانی تنیس در تونس به عنوان یکی از مراحل آمادهسازی در نظر گرفته شده تا ملیپوشان پیش از حضور در آوردگاه اصلی محک جدیتری بخورند.
مرور عملکرد تیم ملی در سالهای اخیر نشان میدهد تنیس ایران مسیری پرنوسان را طی کرده است. در سال ۱۴۰۲ تیم دیویسکاپ ایران برای نخستین بار موفق شد به پلیآف گروه دو جهانی صعود کند موفقیتی که امیدها برای آغاز یک روند صعودی پایدار را افزایش داد و بسیاری تصور میکردند تنیس ایران در حال ورود به مرحلهای تازه است.
با این حال این روند ادامهدار نبود. تیم ملی در مرحله پلیآف برابر استونی شکست خورد و بار دیگر به گروه سه آسیا بازگشت. افت عملکرد در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه پیدا کرد جایی که ایران در رقابتهای گروه سه به میزبانی اردن نمایش دور از انتظاری داشت. شکستهای متوالی برابر تیمهای سوریه، اردن و تایلند باعث شد ایران به جای رقابت برای صعود درگیر فرار از سقوط شود. در نهایت نیز تیم ایران با قرار گرفتن در رده هشتم یکی از ضعیفترین نتایج سالهای اخیر خود را ثبت کرد.
در ادامه این روند سال ۱۴۰۴ نیز با چالشی متفاوت همراه شد. رقابتهای گروه سه به میزبانی ویتنام برگزار شد اما تیم ایران به دلیل شرایط خاص جنگی و درگیریهای موجود از حضور در این مسابقات انصراف داد. تصمیمی که عملاً وقفهای دیگر در مسیر حضورهای بینالمللی این تیم ایجاد کرد.
اکنون و در آستانه دوره جدید رقابتها تیم ملی تنیس ایران بار دیگر فرصت دارد تا مسیر خود را بازتعریف کند. دیویسکاپ به عنوان مهمترین رویداد تیمی تنیس همواره معیار اصلی سنجش عملکرد این رشته در سطح بینالمللی بوده و نتایج آن میتواند تصویری روشن از وضعیت فنی و برنامهریزی تنیس ایران ارائه دهد.
با توجه به تجربه موفق صعود به پلیآف گروه دو جهانی در سالهای اخیر و در مقابل نتایج ضعیف و ناپایدار پس از آن اکنون نگاهها به عملکرد ملیپوشان در این دوره دوخته شده است. حضور در تورنمنت تدارکاتی تونس و تأکید بر شرکت قطعی در رقابتهای پیشرو نشان میدهد تلاش برای بازگشت به مسیر پیشرفت در دستور کار قرار دارد.
