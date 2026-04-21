برنامه فنی تیم ملی فوتبال دنبال شد؛ تمرکز بر انتقال سریع توپ

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در این جلسه تمرینی بازیکنان طبق برنامه از پیش تعیین شده کار فنی با حضور در مجموعه PEC بدن‌های خود را آماده تمرینات تاکتیکی کردند.

مهم‌ترین بخش تمرینی امروز ملی پوشان در قسمت شمالی زمین تمرین بود که بازیکنان در سه گروه به کارهای تاکتیکی پرداختند. بازی تک ضرب و سرعت بالای انتقال توپ از سوی مربیان در این بخش مورد تاکید قرار داشت.

در ادامه بازیکنان به چهار گروه تقسیم شدند و بخش دیگری از تمرینات تاکتیکی با شرح وظایف دیگر را انجام دادند.

پوریا شهرآبادی که به جای احسان محروقی به تیم ملی دعوت شده امروز اولین تمرین خود را همراه ملی پوشان انجام دادند.