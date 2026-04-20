فرمانداران نظارت جدی و میدانی از بازار لرستان داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در حاشیه جلسه هماهنگی وبیناری با فرمانداران سراسر لرستان، با اشاره به اولین محور این جلسه، اظهار کرد: توجه ویژه به خانواده معظم شهدای جنگ تحمیلی که سومین دوره آن را شاهد هستیم در دستور کار قرار دارد.

ارزیابی عملکرد دستگاه‌های لرستان در اجرای برنامه توسعه استان

وی افزود: آخرین وضعیت شهدای جنگ رمضان به‌ویژه غیرنظامیان و افرادی که در جریان بمباران‌های رژیم جنایت‌کار صهیونیستی - آمریکایی به درجه رفیع شهادت نائل آمده یا جانباز شده‌اند، موردبررسی قرار گرفت.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه شیوه‌نامه احراز شهادت نیز تشریح شده است، گفت: ان‌شاءالله ظرف دو تا سه روز آینده، تکلیف همه این موارد مشخص خواهد شد تا این خانواده‌ها بتوانند از مزایای خانواده معزز شهدا و شرایط جانبازی بهره‌مند شوند.

شاهرخی دومین محور جلسه را جدیت در اجرای برنامه توسعه استان عنوان کرد و افزود: برنامه توسعه مربوط به سال گذشته در حال جمع‌بندی نهایی است. سهم اشتغال و سرمایه‌گذاری هر شهرستان و همچنین پروژه‌های پیشران مشخص شده است.

وی بیان کرد: تا هفته آینده، گزارش جمع‌بندی ارائه شود تا ارزیابی دقیقی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سطح شهرستان‌ها و استان داشته باشیم.

فرمانداران نظارت جدی و میدانی از بازار استان داشته باشند

استاندار لرستان، تصریح کرد: در این جلسه تأکید کردیم همه اقدامات باید نتیجه‌محور باشد و صرفاً پیگیری‌های طولانی و بی‌نتیجه از هیچ مدیر دستگاه اجرایی قابل‌پذیرش نیست.

شاهرخی سومین محور موردتأکید را پشتیبانی از دو رکن اساسی عنوان کرد و اظهار داشت: تمامی عناصر و عوامل دولت، به معنای عام حاکمیت در استان، باقدرت دو محور را دنبال می‌کنند. نخست، پشتیبانی از نیروهای رزمنده که همه امکانات استان پای‌کار بیاید تا آنها در مأموریت‌های خود موفق‌تر عمل کنند. باتوجه‌به نقش و جایگاه استان لرستان در بیچاره کردن رژیم صهیونیستی و مقابله با متجاوزین، همه دستگاه‌های اجرایی موظف به پشتیبانی هستند و دوم؛ پشتیبانی از مردم با تمرکز بر تنظیم بازار و تأمین نیازهای ضروری.

وی با اشاره به موجودی کافی کالاهای اساسی در انبارها برای ماه‌های آینده، تصریح کرد: در این زمینه هیچ دغدغه‌ای وجود ندارد، اما بحث نظارت بر بازار و مقابله با التهاباتی که گاه افراد سودجو ایجاد می‌کنند، باید موردتوجه ویژه قرار گیرد. به فرمانداران و مدیران تأکید کردم که نظارت جدی میدانی بر بازار برای حمایت از مردم را در دستور کار داشته باشند.