به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که رؤسای بانک‌های مرکزی و وزارتخانه‌های مالی و دارایی کشورهای گروه ۲۰ در جریان نشست برگزار شده در واشنگتن، تأثیر درگیری خاورمیانه بر بازار محصولات کشاورزی و کودهای شیمیایی را مورد بررسی قرار دادند.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران که منجر به اخلال در عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز شد موجب کمبود سوخت، انرژی، کود شیمیایی و بسیاری دیگر از محصولات در سراسر جهان شده است.

بسیاری از کشاورزان و رانندگان در کشورهای مختلف جهان به خاطر نبود کود و سوخت اعتصاب کرده اند. کشورهای زیادی به خاطر کمبود سوخت، برنامه های دورکاری را برای بخش های خصوصی و دولتی الزامی کرده اند.