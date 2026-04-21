  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۲۸

تبعات جنگ علیه ایران موضوع نشست روسای بانک‌های مرکزی گروه ۲۰

نمایندگان کشورهای عضو گروه ۲۰ تبعات منفی جنگ علیه ایران بر بازارهای جهانی را در نشست واشنگتن بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که رؤسای بانک‌های مرکزی و وزارتخانه‌های مالی و دارایی کشورهای گروه ۲۰ در جریان نشست برگزار شده در واشنگتن، تأثیر درگیری خاورمیانه بر بازار محصولات کشاورزی و کودهای شیمیایی را مورد بررسی قرار دادند.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران که منجر به اخلال در عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز شد موجب کمبود سوخت، انرژی، کود شیمیایی و بسیاری دیگر از محصولات در سراسر جهان شده است.

بسیاری از کشاورزان و رانندگان در کشورهای مختلف جهان به خاطر نبود کود و سوخت اعتصاب کرده اند. کشورهای زیادی به خاطر کمبود سوخت، برنامه های دورکاری را برای بخش های خصوصی و دولتی الزامی کرده اند.

کد مطلب 6806714

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها