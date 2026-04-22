قاتل جوان کرمانی پس از ۴ سال توسط اولیای دم مقتول بخشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی، صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اولیای دم مردی که چهار سال پیش در جریان نزاعی در کرمان به قتل رسیده بود، با گذشت از حق قصاص، جان قاتل جوان خود را بخشیدند گفت: این نهمین پرونده قتل مربوط به سال ۱۴۰۱ است که با رضایت اولیای دم مختومه می‌شود.

وی افزود: فرد قاتل که متولد سال ۱۳۷۵ بوده و در زمان وقوع حادثه تحت تأثیر مصرف مشروبات الکلی قرار داشته، در جریان اختلافی لحظه‌ای با مردی حدوداً ۴۰ ساله درگیر شده و این درگیری منجر به قتل شده بود.

بخشی، با اشاره به روند طولانی جلب رضایت در این پرونده، ادامه داد: طی چهار جلسه که در شعبه ششم اجرای احکام کیفری شهرستان کرمان برگزار شد، اولیای دم مقتول پس از چهار سال از حق قصاص خود گذشتند و رضایتشان را اعلام کردند.

دادستان کرمان، با اشاره به آمار نگران‌کننده قتل‌ها در سنین پایین در این استان تصریح کرد: بخش قابل توجهی از قتل‌ها در سنین ۲۱ تا ۳۲ سال رخ می‌دهد و در بسیاری از این پرونده‌ها، مصرف مشروبات الکلی یکی از عوامل زمینه‌ساز است.

بخشی، همچنین از تلاش‌های صورت گرفته برای سازش در این پرونده قدردانی کرد و گفت: این گذشت ارزشمند با تلاش حجت‌الاسلام ابراهیمی، معاون شورای حل اختلاف دادگستری، امیریان قاضی ناظر زندان مرکزی و همچنین خادمیاران رضوی محقق شد و از همه این عزیزان بابت نقش مؤثرشان در این سازش تشکر می‌کنم.

وی این اقدام را نمونه‌ای از ترویج فرهنگ گذشت و کمک به آرامش اجتماعی دانست و ابراز امیدواری کرد که چنین مواردی زمینه‌ساز کاهش خشونت و تنش در جامعه باشد.