۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۴۶

عبور ده‌ها نفت‌کش مرتبط با ایران از تنگه هرمز با وجود محاصره آمریکا

عبور ده‌ها نفت‌کش مرتبط با ایران از تنگه هرمز با وجود محاصره آمریکا

یک روزنامه انگلیسی به عبور ده‌ها نفت‌کش مرتبط با ایران از تنگه هرمز با وجود محاصره دریایی آمریکا در منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز گزارش داد، بر اساس داده های گروه ردیابی کشتیرانی «ورتکسا»، دست کم ۳۴ نفتکش مرتبط با ایران از زمان آغاز محاصره دریایی از سوی آمریکا تا کنون موفق شده‌اند از این محاصره عبور کنند.

در این گزارش آمده است، شش کشتی میلیون ها بشکه نفت ایران را حمل می کردند که درآمدی به میزان ۹۱۰ میلیون دلار محقق ساختند.

روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال نیز روز سه شنبه به نقل از منابع اطلاعاتی گزارش داد: بیش از ۲۴ کشتی مرتبط با ایران که حامل نفت و گاز هستند، از محاصره آمریکایی تنگه هرمز عبور کرده‌اند.

بر اساس اعلام این گزارش، از زمان اجرایی شدن این محاصره در ۱۳ آوریل کشتی های مذکور پر از محموله به بنادر ایران رفت و آمد کرده‌اند.

    IR ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      ترامپ برای اینکه نفت گران نشه مجبوره جلو نفتکشها را نگیرد

