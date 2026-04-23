طرح ساماندهی رودخانه بشار فرصتی برای توسعه گردشگری جنوب کشور

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی شامگاه پنجشنبه در دیدار با سرمایه‌گذار طرح ساماندهی رودخانه بشار، این پروژه ۱۵ کیلومتری در شهر یاسوج را فرصتی ارزشمند برای توسعه گردشگری جنوب کشور دانست و بر استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران برای معرفی قابلیت‌های گردشگری استان تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه طرح ساماندهی رودخانه بشار از منطقه دهنو تا پل امامزاده مختار(ع) در شهر یاسوج اجرا می‌شود، گفت: آب منطقه‌ای طرحی برای ساماندهی بشار آماده کرده است که دریاچه مصنوعی، پارک جوانان، پارک گیاه‌شناسی و مواردی از این قبیل دیده شده است و یاسوج را به یک شهر مدرن تبدیل می‌کند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه از ظرفیت سرمایه‌گذاران برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان استفاده خواهیم کرد، افزود: سرمایه‌گذاری در طرح‌های گردشگری یک معامله دو سر برد است که علاوه بر معرفی قابلیت‌های گردشگری منطقه، رونق اقتصادی و اشتغال را نیز به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه مطالعاتی رودخانه بشار میان شرکت آب منطقه‌ای و سرمایه‌گذار طرح، خواستار تهیه و ارائه طرح جامع ساماندهی رودخانه بشار توسط سرمایه‌گذار ظرف دو هفته آینده شد و بر تشکیل جلسه برای بررسی آن تأکید کرد.