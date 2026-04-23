پیام جانباز جنگ رمضان برای بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس عصر امروز با حضور در مرکز ملی به دیدار امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی و بازیکنان ملی پوش رفت.

در این دیدار حدادی ضمن آرزوی موفقیت برای ملی پوشان، حمایت خود و ارکان باشگاه را برای موفقیت تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ منتقل کرد.

او ضمن صحبت درباره اتفاقات هفته های اخیر کشور در چنگ با دشمن متخاصم صهیونیستی- آمریکایی گفت: هرچند ما اصرار به برگزاری لیگ داشتیم اما سازمان لیگ و فدراسیون تصمیمی گرفتند که برای همه قابل احترام است. از اینجا باید همه از تیم ملی حمایت کنیم. ما هم وظیفه داریم در باشگاه پرسپولیس هر کمکی از دست‌مان بربیاید انجام بدهیم. اطمینان دارم اتفاقات خوبی در جام جهانی می‌افتد و شما و تیم، شادی بخش مردم خواهید شد.

وی افزود: می‌خواستم با محمد انصاری به محل اردو بیایم اما با او به بیمارستان ساسان رفتیم. یکی از بندگان خدا که در کرمانشاه پای لانچر بود، جفت پاها و دست‌هایش قطع شده بود که به ملاقاتش رفته بودیم‌. همان روز دختر این جانباز به دنیا آمده بود. او از بازیکنان تیم خواست هرچه در توان دارند در جام جهانی به نمایش بگذارند.

مدیرعامل پرسپولیس در بخش بعدی سخنانش تاکید کرد: همیشه با وجود اینکه به عنوان هوادار پرسپولیس به استادیوم می‌رفتیم اما حرف‌های شما ارزشی و رنگ و بوی اهل‌بیت داشت و این، به قول معروف، یک نشانه خاص و ماندگار از شماست. ان‌شاءالله خدا کمکتان کند و اوضاع همیشه خوب باشد.

سرمربی تیم ملی نیز در واکنش به اظهارات مدیرعامل پرسپولیس گفت: من از شما بسیار تشکر می‌کنم. همان‌طور که خودتان هم اشاره کردید، فوتبال بخش بزرگی از جامعه را در بر می‌گیرد؛ هم در ایجاد شادی و نشاط و هم در جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی نقش مهمی دارد و مسئولیت اجتماعی بزرگی بر دوش آن است. در این میان، تیم‌هایی مثل استقلال و پرسپولیس سرمایه‌های ملی کشور هستند.

وی افزود: وقتی افراد بزرگی مثل شما مسئولیت این تیم‌ها را می‌پذیرند، انتظار می‌رود علاوه بر موفقیت ورزشی، تحول و تنوع مثبتی هم در ساختار آن‌ها ایجاد شود. مهم‌تر از نتایج، مسئولیتی است که در قبال جامعه داریم.

سرمربی تیم ملی توضیح داد: قهرمانی‌ها می‌آیند و می‌روند، اما آنچه باقی می‌ماند، مسائل اخلاقی و پهلوانی در ورزش است؛ به‌ویژه در فوتبال. خودم افتخار شاگردی علی پروین را داشتم و این از افتخارات بزرگ زندگی من است. باید به سمتی حرکت کنیم که عدالت، هم در جامعه و هم در فوتبال، برقرار شود.

قلعه‌نویی ادامه داد: در مورد لیگ هم همان‌طور که عرض کردم، هر تصمیمی گرفته شود ما همراهی می‌کنیم. اگر قرار است لیگ برگزار شود، حتماً برگزار شود. اما باور دارم که باید عدالت رعایت شود و فوتبال به سمتی برود که بتواند مردم را خوشحال کند.

وی با اشاره به شرایط تیم ملی؛ گفت: ما هم به‌عنوان سربازان این وطن، همان‌طور که شما فرمودید، وظیفه داریم هر کاری از دستمان برمی‌آید انجام دهیم. تکلیف خودمان را انجام می‌دهیم و نتیجه در دست خداست. از حضور شما هم صمیمانه تشکر می‌کنم. امیدوارم به لطف خدا و اهل‌بیت، بتوانیم شرمنده مردم نشویم و سهمی هرچند کوچک برای کشور بزرگ ایران داشته باشیم.

سرمربی تیم ملی عنوان کرد: این ملت در طول تاریخ نشان داده‌اند که چه ظرفیت بزرگی دارند. یکی از بزرگان می‌گفت شاید ما ابرقدرت نباشیم، اما ابرملت هستیم. امروز هم می‌بینیم که دنیا به فرهنگ ایرانی توجه دارد و این بسیار ارزشمند است. در این مدت کوتاه اتفاقات مهمی رخ داده که باعث افتخار است؛ از فرهنگ مردم گرفته تا درس‌هایی که به دنیا می‌دهند.

قلعه‌نویی در بخش دیگری از صحبت‌هایش خطاب به مدیرعامل پرپسولیس، گفت: امیدوارم شما، به‌عنوان نیروهای جوان، باسواد و باانگیزه، بتوانید فوتبال را به سمتی ببرید که در شأن این مردم باشد. من خودم بیش از پنج دهه در ورزش بوده‌ام و از شما خواهش می‌کنم به دو موضوع بسیار مهم توجه ویژه داشته باشید.

اول، مسئله زیرساخت‌هاست. عمر مفید یک بنا حدود ۵۰ سال است. وقتی زیرساختی ساخته می‌شود، مدیران می‌آیند و می‌روند، اما آن زیرساخت باقی می‌ماند و بسیاری از مشکلات را حل می‌کند. دوم، توجه به پایه‌ها و آکادمی است.

وی افزود: خوشبختانه نگاه شما به این سمت و نگاه آکادمیک قابل تقدیر است. باید به بازیکنان جوان ۱۶ و ۱۷ ساله توجه بیشتری شود. زمان زیادی تا جام جهانی باقی نمانده و بازیکنانی مثل رزاقی‌نیا، محمودی و کسری طاهری می‌توانند پشتوانه خوبی برای تیم ملی باشند. در پایان، دوباره از حضور شما تشکر می‌کنم. این هم از بزرگواری شماست.

در پایان قلعه نویی با حدادی از مجموعه مرکز ملی دیدن کردند و در خصوص جزئیات اتفاقات رخ داده در مدت زمان حضورش در رأس کادرفنی با مدیرعامل پرسپولیس صحبت کرد.