سیاست پرسپولیس برای نقل و انتقالات مشخص شد/ پیرمردها مقابل در خروج!

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس پس از تعلیق ادامه رقابت های لیگ برتر فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ تصمیم به ادامه همکاری با اوسمار ویه را سرمربی برزیلی این تیم گرفت تا سیاست های خود در بازار نقل و انتقالات را با او پیش ببرد.

سیاست هایی که کلیات محسوسی در زمینه جدایی بازیکنان دارد تا لیست بلندبالای خروجی‌ها یکی از متفاوت ترین جابجایی های بازیکن در تاریخ پرسپولیس رقم بزند. رنسانس تغییرات کلی در لیست پرسپولیس با توجه به حاشیه های چند سال اخیر پیرامون اسم چند بازیکن قدیمی و دخالت آنها در تصمیم گیری های کلی صورت می گیرد.

پیگیری های خبرنگار مهر، نشان می دهد پیمان حدادی مدیرعامل پرسپولیس با تمام تغییرات بازیکنان طبق نظر اوسمار موافقت خواهد کرد و به هیچ وجه برای جدایی بازیکنانی که تجربه بستن بازوبند بر بازو را داشته اند، مخالفت نخواهد کرد.

تغییرات پرسپولیس طوری خواهد بود که لیست خرید این تیم را نیز به شدت تحت تاثیر خود قرار می دهد و حدادی تصمیمی برای ولخرجی در روزهای ابتدایی نقل و انتقالات تابستانی برای فصل آینده ندارد.