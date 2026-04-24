میدری: کارگر، کلید اقتصاد مقاومتی و محور توسعه کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز (جمعه،۴ اردیبهشت) در خطبه‌های پیش از نماز جمعه با بیان اینکه ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر است، گفت: در این روز جهان درک کرد که حقوق جامعه بشری در گرو توجه به حقوق کارگر است و باید از بهره‌کشی و استثمار آنها دست کشید و حقوق کارگران را به رسمیت شناخت.

وی افزود: رهبر شهید انقلاب از سال ۱۳۶۲ سال ۱۴۰۴ هر ساله در این ایام با کارگران دیدار می‌کردند تنها دو سال پیام کتبی دادند و ۴۰ سال دیدار حضوری با کارگران داشتند توجه ویژه ایشان به کارگران برای همه ما الگو و سرمشق است.

میدری با اشاره به بخشی از پیام‌های رهبر شهید انقلاب به کارگران، گفت: ایشان می‌فرمودند بهروزی همه جامعه ما در توجه به کارگر است. اگر حال کارگران خوب باشد، حال همه جامعه خوب خواهد بود از پیام‌های دهه‌های اخیر ایشان می‌توان توجه به تولید و کارگر را استخراج کرد.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جامعه کارگری و تولید چند رکن مهم دارد شامل کارگران کارفرمایان مسئولان و مردم است بهروزی و تحقق اهداف جامعه در گرو توجه جامعه و مسئولان به کارگران و کارفرمایان است. در این میان بیشترین وظیفه و مسئولیت به دوش مسئولانی مثل من است اما مسئولان بدون باور عمومی نمی‌توانند سیاست‌ها را به پیش ببرند همانطور که مردم باورمندانه هر شب در خیابان‌ها از رزمندگان حمایت می‌کنند در حمایت از تولید نیز نیاز به باور عمومی داریم.

وی یکی دیگر از وظایف عمومی را تغییر نگاه به کارگر عنوان کرد و گفت: ابتدا خود کارگران و سپس سایران باید بدانند کارگر یک سرمایه بزرگ است کارگر یک شریف تولید است و یک عابد و مومن به خداست کارگر بنده خوب خداست که از دستان او خیر به مردم می‌رسد بنده‌ای است که آتش جهنم به دست او نمی‌رسد. بنده‌ای است که وقتی شب خسته سر بر بالین می‌گذارد، تا صبح گناهان او آمرزیده می‌شود. کارگر بنده‌ای است که عرق او با خون شهید مقایسه شده است. بنده‌ای است که اگر حق او به جا آورده نشود بوی بهشت به مشام نخواهد رسید.

میدری ادامه داد: این‌ها احادیثی است که رهبر شهید انقلاب در دیدارهای مختلف با کارگران آنها را شرح داده‌اند. این نگاه به کارگر جهان را عوض می‌کند. نگاه خانواده به کارگر، نگاه کارفرما به کارگر نگاه همه ما به این قشر؛ با این نگاه خودباوری زاییده می‌شود. تکریم کارگر نه یک امر تشریفاتی که یک وظیفه می‌شود. رهبر شهید انقلاب در زمینه تکریم کارگر جملاتی دارند که نقل آنها اهمیت موضوع را نشان می‌دهد. ایشان می‌فرمایند ما در عرف دینی و اجتماعی برای کلمه کارگر باید قداست قائل شویم. کارگر قداست دارد. اگر کسی است که کار می‌کند تا ملت و کشورش به استقلال دست پیدا کنند. کارگری افتخار است چه رسد به آن بازوهای توانمند و قدرتمند کارخانه‌ها را به راه می‌اندازند.

وی به دیدار کارگران در سال گذشته با رهبر انقلاب اشاره کرد و یادآور شد: ایشان سال گذشته گفتند کارگر نه از حیث کارش بلکه از نظر انسانیت ارزش دارد. این دیدارها برای من جلسات ارزشمندی است چون مسائل کار و کارگری با مسائل اساسی کشور سر و کار دارد.

وزیر کار در بخش دیگری از سخنان خود به محور اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: کلید اقتصاد مقاومتی که امسال نیز به اقتصاد مقاومتی وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری شده، در دست کارگر است و این شعار زمانی محقق می‌شود که همه ما از تجملگرایی و اسراف پرهیز کنیم. رهبر شهید انقلاب نیز بارها بر این موضوع تاکید کرده بودند. در آخرین دیدار رهبر انقلاب با کارگران در سال ۱۴۰۴ فرمودند اسراف همان کاری را با کشور می‌کند که دشمن می‌خواهد.

وی یادآور شد: اسراف در نان، اسراف در آب، اسراف در برق و انرژی و اسراف در انواع کالاهای گوناگون؛ این اسراف همان کاری را با کشور می‌کند که دشمن می‌خواهد. از سوی دیگر دشمن به وسیله تحریم نفت و تحریم اقتصادی و انواع و اقسام ضربه‌ها به ملت ایران ضربه وارد می‌کند. از این سو هم خود ما با اسراف و صرفه‌جویی نکردن ضربه او را تکمیل می‌کنیم. من مردم را به ریاضت اقتصادی دعوت نمی‌کنم بلکه آنها را به قناعت، صرفه‌جویی و اسراف نکردن دعوت می‌کنم. اسراف حرام است. این هم نمی‌شود که من و شما مرتب دیگران را نصیحت کنیم همه باید سعی کنند اسراف را از زندگی شخصی و زندگی کاری خودشان دور کنند.

میدری با بیان اینکه توسعه کشورها از اصلاح الگوی مصرف آغاز می‌شود یادآور شد: بدون اصلاح الگوی مصرف نمی‌توانیم بر مشکلات اقتصادی فائق آییم خوشبختانه خط مشی دولت چهاردهم و اعتقاد قلبی و عملی دکتر پزشکیان، رئیس جمهوری، جلوگیری از اسراف و تجمل‌گرایی در همه ادارات است. دفتر شخص رئیس جمهور الگوی پرهیز از اسراف است. نکته‌ای که به خوبی می‌توانید در پوشیدن لباس در اتاق کار وی و در جای جای رفتار وی مشاهده کنید. تاکید رئیس جمهور بر پرهیز از مدیران پروازی نمونه‌ای از تاکید وی بر جلوگیری از اسراف است. امیدوارم با این روند در شرایط جنگی و در نظام اداری بتوانیم بیش از پیش از اسراف جلوگیری کنیم.

وزیر کار درباره مسکن کارگری در پایان خاطرنشان کرد: رهبر شهید انقلاب بر ساخت مسکن کارگری بارها تاکید کردند. حل مسئله بیکاری پس از پیروزی کامل مردم ایران بر متجاوزانی که جان و ناموس و تمامیت ارضی ایران را هدف خود قرار داده‌اند، در گرو گسترش مسکن کارگری است. رهبر شهید انقلاب از سال ۱۳۶۹ تا آخرین سالی که با کارگران دیدار داشتند، بر مسکن کارگری تاکید کردند.