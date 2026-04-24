به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری بلومبرگ، تولید نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس طی ماه اخیر حدود ۱۴.۵ میلیون بشکه در روز نسبت به دوران قبل از جنگ کاهش پیدا کرده است.

کارشناسان و تحلیلگران مسائل منطقه‌ای اعتقاد دارند که مجموع تولید نفت در منطقه نسبت به دوره قبل از آغاز جنگ در ایران حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است.

بر اساس اعلام این منابع، احتمالاً بازگشت به سطح تولید گذشته چندین ماه زمان خواهد برد و در سایه این شرایط بازگشایی تنگه هرمز به صورت کامل و امن، ضروری به نظر می‌رسد.

در پی حمله آمریکایی صهیونیستی به ایران و مشارکت کشورهای عربی در این حمله از طریق صدور مجوز به آمریکا برای انجام حملات از خاکشان، ایران تنگه هرمز را برای عبور و مرور نفتکش‌ها و کشتی‌های بزرگ مسدود اعلام کرد.

از آن زمان تاکنون تردد کشتی‌ها و نفتکش‌ها تنها از طریق صدور مجوز تردد از سوی ایران امکان‌پذیر است. دولت آمریکا برای جلوگیری از استمرار مسدود ماندن تنگه هرمز تلاش کرده است ایران را در محاصره دریایی قرار دهد، اما با این وجود ایران طی روزهای گذشته موفق شده مقادیر قابل توجهی از نفت خود را در بازارهای جهانی به فروش رسانده و از محاصره ادعایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عبور کند.