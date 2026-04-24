۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۰۳

حادثه نزدیک پنتاگون با ۲۳ زخمی؛ ۱۰ عضو وزارت جنگ آمریکا آسیب دیدند

حادثه تصادف دو دستگاه اتوبوس در نزدیکی وزارت جنگ آمریکا به زخمی شدن ۲۳ نفر منجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، حادثه تصادف دو دستگاه خودروی عمومی در نزدیکی وزارت جنگ آمریکا به زخمی شدن ۲۳ تن منجر شد.

فاکس نیوز گزارش داد که صبح امروز جمعه یک تصادف میان دو اتوبوس در نزدیکی ساختمان پنتاگون در آمریکا باعث زخمی شدن ۲۳ نفر شد که در میان آنها ۱۰ نفر از کارکنان وزارت جنگ نیز حضور دارند.

بر اساس بیانیه دفتر ارتباطات عمومی آژانس حفاظت نیروهای پنتاگون، این حادثه حدود ساعت ۷:۲۰ صبح به وقت محلی و در مسیر دسترسی مترو رخ داده است.

در نتیجه این حادثه، ۲۳ مسافر زخمی شدند. نیروهای امدادی ۱۸ نفر از مصدومان را برای ادامه درمان و بررسی‌های پزشکی به بیمارستان‌های اطراف منتقل کرده‌اند.

همچنین ۵ نفر دیگر در محل حادثه به‌صورت سرپایی درمان شده و بدون نیاز به بستری مرخص شده‌اند.

مقامات اعلام کرده‌اند که وضعیت مصدومان تحت نظر قرار دارد و تحقیقات درباره علت این حادثه ادامه دارد.

    • IR ۲۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      بیشتر و فراگیرتر تا گروه های مسلح وارد عمل شن عالی میشه

