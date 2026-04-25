۴۲ هزار هکتار از اراضی آذربایجان غربی زیر کشت حبوبات دیم رفت

محمد رضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اهمیت حبوبات در زنجیره تأمین غذای جامعه و نقش حیاتی آن در تناوب زراعی اراضی دیم، به جایگاه برجسته استان در تولید حبوبات اشاره کرد و گفت: آذربایجانغربی در حال حاضر رتبه سوم کشور را در تولید نخود به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به چالشهای ناشی از تغییرات اقلیمی و خشکسالی های اخیر، بر ضرورت بازنگری در زمان بندی کشتها تأکید کرد و افزود: انتقال تاریخ کشت از فصل بهاره به پاییزه و اتخاذ روشهای انتظاری، فرصتی مغتنم برای بهرهبرداری حداکثری از بارش های فصلی و بهبود راندمان تولید است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی کشاورزان را به استفاده از ارقام جدید و پربازده نخود دیم پاییزه شامل ارقام آنا، زرین، برکت، آتا، سعید، آروم ۱ و ۲ و ارقام عدس دیم سنا و بیلهسوار فراخواند و این ارقام را ضامن افزایش عملکرد و سودآوری در مزارع دانست.
اصغری، مدرنسازی فرآیندهای تولید را از اولویتهای سازمان عنوان کرد و توسعه مکانیزاسیون در مزارع حبوبات را راهکاری اساسی برای کاهش هزینههای تولید، بهینهسازی روشهای کشت و ارتقاء بهرهوری معرفی کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی بر لزوم استفاده از ادوات نوین مانند خاک ورزهای مرکب، کاشت مکانیزه و همچنین مبارزه مکانیزه با علفهای هرز و برداشت محصول تأکید کرد.
وی همچنین به لزوم تغذیه علمی مزارع اشاره کرد و افزود: تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه، بهویژه از طریق کودهای فسفاته و ازته، طبق توصیههای مرکز تحقیقات کشاورزی استان، از اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تولید حبوبات محسوب میشود.
وی خاطر نشان کرد: از مجموع سطح زیر کشت حبوبات در سال زراعی جاری، هزار و ۴۴۱هکتار نخود پاییزه،۱۳ هزار و ۵۶۴ هکتار نخود و عدس دیم به روش انتظاری و مابقی به صورت بهاره کشت شده است که این میزان، معادل ۸۱ درصد از برنامه ابلاغی مطابق با الگوی کشت مصوب است.
تداوم مبارزه با آفت سن مادری در بیش از ۴۳ هزار هکتار از مزارع غلات آذربایجانغربی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی از اجرای عملیات گسترده مبارزه با آفت سن مادر در سطح بیش از ۴۳ هزار هکتار از مزارع غلات استان خبر داد و اعلام کرد این روند با جدیت ادامه دارد.
اصغری با تاکید بر اهمیت زمانبندی دقیق در اجرای عملیات دفع آفات، خاطرنشان کرد: هر سن مادر در شرایط مطلوب قادر به تخمریزی تا ۸۰ عدد تخم است و در صورت عدم کنترل به موقع، تبدیل این تخمها به پوره منجر به افزایش جمعیت سن در نسل جدید و خسارت فراوان به مزارع غلات خواهد شد، بهترین زمان برای کنترل مؤثر این آفت، مرحله پیش از تخمریزی سن مادر است.
وی در تشریح معیارهای مبارزه با سن مادر در مزارع غلات، اظهار داشت: در مزارع آبی، مشاهده حداقل ۲ عدد سن در هر متر مربع و در مزارع دیم، مشاهده ۰.۳ سن در هر متر مربع (معادل ۳ سن در ۱۰ متر مربع) به عنوان شاخص، انجام عملیات سمپاشی علیه سن مادر را ضروری میسازد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی از کشاورزان منطقه درخواست کرد تا اهمیت مبارزه با آفت سن مادر را جدی گرفته و با پایش مستمر مزارع، حضور فعال در دورههای آموزشی و بهرهگیری از برنامههای ترویجی، نقش خود را در تولید محصولات سالم و عاری از آفات ایفا کنند.
نظر شما