به گزارش خبرگزاری مهر، کمال شرف کاریکاتوریست یمنی در تصویری که حاکی از ساختگی بودن تیراندازی شب گذشته در مراسم خبرنگاران کاخ سفید است نشان داد که این اقدامات به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده صورت می گیرد.

رئیس جمهوری آمریکا پس از تیراندازی در مراسم خبرنگاران کاخ سفید، ارتباط این حادثه با جنگ علیه ایران را رد کرد.

دونالد ترامپ در پاسخ به سئوالی که آیا نشانه‌ای وجود دارد که تیراندازی در مراسم خبرنگاران کاخ سفید ممکن است با جنگ در ایران مرتبط بوده باشد، گفت فکر نمی‌کنم، اما هیچ‌وقت نمی‌توان مطمئن بود.

وی درباره فرد مهاجم گفت: برداشت من این است که او یک عاملِ تنها و یک فردِ دیوانه بوده است. این‌ها افراد خطرناک و غیرعادی هستند و باید با آن‌ها برخورد شود.

رئیس جمهوری آمریکا بلافاصله بعد از تیراندازی، عکس هایی از مهاجم و دوربین های مداربسته منتشر کرد و علت حملات به خود را مهم بودن کارهایش عنوان کرد.

وی مدعی شد: فقط آدم های موثر هستند که هدف حمله قرار می گیرند.

سخنگوی کاخ سفید پیش از مراسم: امشب تیراندازی داریم

کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید پیش از برگزاری مراسم درباره اتفاقات این شب گفت اتفاقات زیادی قرار است بیافتد که از جمله آنها برنامه های سرگرم کننده و شاد خواهد بود.

وی به شکل عجیبی وقوع تیراندازی در مراسم شام خبرنگاران را پیش بینی کرد و گفت: امشب تیراندازی خواهیم داشت.

سخنگوی کاخ سفید پیش از این رویداد گفت: به شما می‌گویم، او کاملاً آماده است. سخنرانی امشب، یک سخنرانی کلاسیک از دونالد جی. ترامپ؛ بامزه و سرگرم‌کننده خواهد بود. امشب در این سالن چند شلیک هم انجام خواهد شد. بنابراین همه باید تماشا کنند، قرار است واقعاً عالی باشد.

براساس گزارش پلیس، یک معلم ۳۱ ساله اهل کالیفرنیا به نام «کول آلن» به‌عنوان فرد مسلحی شناسایی شده است که در نزدیکی محل برگزاری شام خبرنگاران کاخ سفید در واشنگتن دی‌سی اقدام به تیراندازی کرد.

براساس این گزارش، مظنون به تیراندازی در جریان شام خبرنگاران کاخ سفید، مجهز به یک تفنگ ساچمه ای، یک سلاح کمری و چند چاقو بوده است.

پلیس اعلام کرد که فرد مهاجم هدف گلوله قرار نگرفته است.

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نیز به نقل از منابع آگاه نوشت: فرد بازداشت‌شده «کول توماس آلن» ۳۱ ساله از ایالت کالیفرنیا است.

شهردار واشنگتن گفته است فرد مسلح به یکی از محل های حضور سرویس مخفی در لابی هتل نفوذ کرد و یکی از نیروهای سرویس مخفی او را متوقف کرد. دلیلی برای این‌که باور کنیم افراد دیگری در این حادثه دخیل بوده‌اند، نداریم.

سخنگوی پلیس واشنگتن نیز گفت: به نظر می‌رسد مهاجم به‌تنهایی عمل کرده است. اطلاعات اولیه نشان می‌دهد مهاجم اقدام به تیراندازی کرده و جزئیات را پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهیم کرد.

وی افزود: مظنون حمله به مراسم شام خبرنگاران کاخ سفید در این هتل اقامت داشته است و برای پلیس شهر شناخته‌شده نبود.

سرپرست وزارت دادگستری آمریکا نیز گفت: دو اتهام علیه مظنون مطرح شده و او فردا دوشنبه در دادگاه حاضر خواهد شد.