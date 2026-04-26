رحمان نیا: هشدار سطح زرد هواشناسی برای استان زنجان صادر شد

محمدرضا رحمان نیا، در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار هواشناسی سطح زرد برای استان خبر داد و گفت: این هشدار به دلیل فعالیت سامانه بارشی و افزایش سرعت وزش باد صادر شده و تا روز جمعه همین هفته اعتبار دارد. از شهروندان خواستاریم تمهیدات لازم را به ویژه در مناطق سردسیر و کوهستانی در نظر بگیرند.

وی دمای هوا در مناطق مختلف استان طی روزهای آینده روند کاهشی خواهد داشت و پیش بینی می شود صبح روز چهارشنبه در ارتفاعات، مناطق سردسیر و کوهستانی، دما به صفر درجه سلسیوس برسد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: بر اساس آخرین نقشه های هواشناسی، آسمان اغلب مناطق استان امروز ابری است و در برخی نقاط شاهد رگبارهای پراکنده باران همراه با رعد و برق خواهیم بود. همچنین در برخی ساعات امروز، افزایش سرعت وزش باد مورد انتظار است.

رحمان نیا خاطرنشان کرد: این شرایط جوی تا پایان هفته جاری ادامه می یابد. میزان بارش ها طی دو روز آینده قابل توجه نخواهد بود، اما روزهای سه شنبه و چهارشنبه بارش های خوبی پیش بینی میشود که اغلب مناطق استان را پوشش خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان در ادامه به ثبت دمای شبانه روز گذشته اشاره کرد و گفت: طی این مدت، روستای خیرآباد با ۳ درجه سلسیوس سردترین نقطه و آب‌بر در شهرستان طارم با ۳۰ درجه سلسیوس گرمترین منطقه استان ثبت شده است.

وی افزود: دمای هوای شهر زنجان نیز طی همین بازه زمانی بین ۶ تا ۲۲ درجه سلسیوس در نوسان بوده است.