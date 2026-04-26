نشاکاری برنج در قصرقند؛ همدلی کشاورزان برای تحقق اقتصاد مقاومتی

عبدالناصر رئیسی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با قدردانی از پایداری کشاورزان در روزهای سخت نشاکاری اظهار داشت: کشت برنج در این منطقه فقط یک فعالیت کشاورزی نیست، بلکه جلوای از جهاد، همدلی و دستگیری از یکدیگر برای تأمین نان حلال و کمک به اقتصاد کشور است.

رئیس جهاد کشاورزی قصرقند خاطرنشان کرد: کشاورزان قصرقندی با وجود محدودیت‌ها، هر ماه به یاری یکدیگر می‌شتابند تا زمین‌های کشاورزی زودتر آماده شود. نشاهایی که امروز کاشته می‌شوند، فردا به برنجی برای سفره مردم تبدیل خواهند شد.

رئیسی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تداوم این تلاش‌ها، ضمن تقویت تولید داخلی، زمینه برای مدرسه‌سازی و توسعه منطقه نیز فراهم شود.