شرط ورود به آخرین لیست تیم ملی برای جام جهانی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، دور نخست تمرینات تیم ملی فوتبال ایران با حضور ۳۰ بازیکن شاغل در لیگ برتر کشور در مرکز ملی به اتمام رسید تا آنها برای سه روز به استراحت بپردازند.

شاگردان امیر قلعه نویی در حالی خود را برای دور جدید تمرین ها که از دوشنبه هفتم اردیبهشت ماه آغاز می‌شوند آماده خواهند کرد که تنها در صورت مصدومیت یا بیماری یکی از بازیکن ها لیست ۳۰ نفره قلعه نویی تغییر می کند در غیر اینصورت بازیکنان به طور کامل راهی آنتالیای ترکیه می شوند و در همان اردو رفته رفته از تعدادشان کاسته می شود تا با اضافه شدن لژیونرها و رسیدن به جمع ۲۶ نفره نهایی راهی آمریکا شوند.

کادرفنی تیم ملی ایران برای هر یک از پست ها یک بازیکن جایگزین را آماده کرده اند تا در صورت مصدومیت نفرات حاضر در اردو بتوانند از آن فرد استفاده کنند.

بنابراین بازیکنان داخلی دیگر شانسی برای حضور در لیست جام جهانی ۲۰۲۶ ندارند مگر اینکه مصدومیت یک بازیکن باعث ورود انها به جمع شاگردان امیر قلعه نویی شود.