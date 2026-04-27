به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید تمرینات تیم ملی فوتبال ایران در حالی از امروز دوشنبه هفتم اردیبهشت ماه در مرکز ملی پیگیری می شود که امیر قلعه نویی بدون هیچ تغییری قرار است بار دیگر همان ۳۰ بازیکن قبلی که در لیگ برتر کشور حضور داشتند دعوت کند تا تلاش آنها را برای حضور در لیست نهایی این تیم برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ ارزیابی کند.

همین امر دلخوری دو مدافع پیشین تیم‌ملی ایران را به همراه داشته است. مرتضی پورعلی گنجی و صادق محرمی که در اردوها و بازی های تیم ملی ایران در جام ملت های ۲۰۲۳ آسیا دچار مصدومیت شدند توقع دعوت دوباره به اردو را داشتند تا بتوانند شانس خود را برای حضوری دیگر در جام جهانی بیازمایند.

این در حالی است که پورعلی گنجی در بیشتر بازی های فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به دلیل مصدومیت بازی نکرد تا حسین ابرقویی‌نژاد به همراه محمدحسین کنعانی زادگان زوج خط دفاعی تیم ملی را تشکیل داده و هر دو نفر نیز به اردوی تیم ملی دعوت شوند.

همچنین صادق محرمی که به امید دیده شدن بیشتر از دیناموزاگرب کرواسی به تراکتور تبریز آمده بود نیز بیشتر بازی ها نیمکت نشین بود تا فرصتی برای عرض اندام پیدا نکند. حالا هر دو بازیکن مدعی حضور در تیم ملی بودند اما راه به آن پیدا نکردند تا فرصت حضوری دیگر در مهم ترین تورنمنت ملی را از دست بدهند.