۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۰

با وجود تکذیب تیم اروپایی؛

اقدام عجیب آمریکایی‌ها علیه تیم ملی؛ پرچم ایتالیا جایگزین ایران شد!

مسئولان برگزاری مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ در اقدامی عجیب به جای پرچم ایران از پرچم ایتالیا در ورودی یکی از ورزشگاه های محل برگزاری مسابقات استفاده کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «sports.yahoo»، در حالی که آمریکا درگیر تنش و درگیری با ایران است، همچنان قرار است میزبان دیدارهای تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی باشد؛ مسابقاتی که تا چند هفته دیگر آغاز می‌شود. با این حال، نشانه‌هایی دیده می‌شود که ممکن است میزبانان آمریکایی تلاش‌هایی برای جلوگیری از حضور ایران در این رقابت‌ها انجام دهند؛ تیمی که پیش‌تر با موفقیت سهمیه حضور در جام جهانی را کسب کرده است.

تیم ملی فوتبال ایران که از طریق رقابت‌های قاره آسیا (AFC) به جام جهانی رسیده، قرار است آخرین بازی خود در مرحله گروهی را در تاریخ ۲۶ ژوئن در ورزشگاه «لومن فیلد» سیاتل برگزار کند؛ ورزشگاهی که به‌زودی نام آن به «استادیوم سیاتل» تغییر خواهد کرد.

اما نکته بحث‌برانگیز اینجاست که در ورودی ورزشگاه، در بخشی که پرچم کشورهای حاضر در جام جهانی نصب شده، نام و پرچم ایران دیده نمی‌شود. در عوض، پرچم ایتالیا در آنجا قرار داده شده است؛ در حالی که تیم ملی ایتالیا برای سومین دوره متوالی موفق به صعود به جام جهانی نشده است.

یکی از مقامات آمریکایی حتی پیشنهاد جایگزینی ایران با ایتالیا را مطرح کرده بود، اما فدراسیون فوتبال ایتالیا به‌طور کامل این موضوع را رد کرده است. آن‌ها تأکید کرده‌اند که حضور در جام جهانی باید در زمین مسابقه و از طریق شایستگی ورزشی به دست آید، نه تصمیم سیاسی.

آندره‌آ آبدی (وزیر ورزش ایتالیا) در این‌باره گفته است: بازگشت احتمالی ایتالیا به جام جهانی از اساس ممکن نیست و همچنین مناسب هم نیست. صعود باید در زمین مسابقه رقم بخورد.

بهنام روان پاک

    • IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      ایران کاری با امریکا نداشت وجنگ راه انداختند کشوری که خودش اغازگر جنگ بودحالا پرچم ایتالیا رو جایگزین پرچم ایران کرده
    • IR ۱۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      میزبان مسابقات فوتبال باید بی طرفانه عمل کنه واینجور کارها خلاف انسانیته
      • عباس IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
        برای افراد فهیم کامل روشن و واضح هست که این کشور دون پایه و زورگو، نه بی‌طرف هست و نه به اخلاق و انسانیت کاری داره.
    • احمد IR ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      نه تنهاایران بلکه جهان بایدفریادمرگ برآمریکاسردهد.ردجنایاتش در افغانستان،عراق،سوریه،لبنان،غزه،ونزوئلا،ایران و...کاملامشهوداست
    • ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      بعد بگویند ورزش سیاسی نیست.
    • محمد IR ۱۶:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      چقدر پرچمامونم شبیه همه...
    • IR ۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      خداروشکر ایران نمیره به اندازه کافی هزینه داریم دیگه این اضافی بود

