بلیت فروشی دیدارهای ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، بر اساس اعلام کارگروه بلیت فروشی مسابقات تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی و پیرو اختصاص سهمیه به فدراسیون فوتبال ایران در مسابقات تیم ملی فوتبال ج. ا.ا از سوی فیفا، هواداران تیم ملی می‌توانند به منظور خرید بلیت، از طریق سامانه بلیت فروشی فدراسیون اقدام نمایند.

فروش بلیت در سامانه tickets.ffiri.ir از ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.

شرایط ثبت نام:

۱. به منظور خرید بلیت، تکمیل کلیه اطلاعات هویتی از جمله آدرس ایمیل فعال، نام، نام خانوادگی، کدملی و شماره تلفن همراه ضروری است. در صورت وجود هرگونه اشتباه یا مغایرت در اطلاعات مذکور، فدراسیون فوتبالجمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه تعهد و مسئولیتی در قبال صدور و وصول بلیت به خریدار و استفاده وی از امتیازات آن ندارد.

۲. اشخاص می‌توانند به شکل انفرادی یا گروهی بلیت خریداری نمایند.

۳. هر شخص هنگام ثبت نام می‌تواند نسبت به انتخاب بلیت برای خود و همراهان برای هر مسابقه اقدام نماید و شخص ثبت نام کننده به عنوان سرگروه تلقی می‌شود.

۴. بهای بلیت، معادل ریالی نرخ مصوب فیفا بعلاوه ١٠ درصد کارمزد و ۱۰ درصد مالیات، هنگام ثبت نام دریافت می‌شود. محاسبه قیمت بلیت به ریال بر اساس نرخ روز دلار آمریکا انجام می‌شود.

۵. اطلاع رسانی در خصوص تکمیل فرایند ثبت نام، همچنین تایید پرداخت و خرید نهایی بلیت از طریق سرشماره پیامکی ١٠٠٠٩٨٩٢ صورت خواهد گرفت و هرگونه پیامک ارسالی از سرشماره دیگری در این خصوص مورد تایید فدراسیون فوتبال نبوده و ممکن است با مقاصد سودجویانه و غیر قانونی انجام شود.

۶. هواداران تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران می‌توانند از طریق سامانه tickets.ffiri.ir فدراسیون فوتبال، بلیت مسابقات تیم ملی در جام جهانی را خریداری کنند. امکان خریداری از سایت فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) نیز وجود دارد.

۷. با توجه به سقف پرداخت درگاه اینترنتی مصوب بانک مرکزی، تخصیص بلیت به خریداران صرفاً پس از تسویه حساب کامل بر مبنای زمانبندی مندرج در پنل سامانه بلیت فروشی انجام می‌شود.

۸. فدراسیون فوتبال صرفاً در خصوص فروش بلیت‌های دریافتی به عنوان سهمیه فیفا در این مسابقات مسئولیت داشته و در مورد نحوه چگونگی و فرآیند حضور خریداران در جام جهانی اعم از صدور روادید، بلیت پرواز و اقامت در کشورهای میزبان و ... هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد.

۹. بلیت فروخته شده به هیچ دلیلی قابل استرداد نیست.

۱۰. در صورت وقوع هرگونه اتفاقی برای خریدار (سرگروه / زیرمجموعه) که منتهی به عدم امکان استفاده از امتیازات بلیت برای هر یک از آن‌ها شود، هیچ‌گونه مسئولیتی برای فدراسیون فوتبال ج. ا.ا ایجاد نمی‌شود و مجدداً تاکید می‌شود وجه هیچ یک از بلیت های فروخته شده قابل استرداد نیست. کلیه مسئولیت ها به عهده خریدار است.

۱۱. قیمت بلیت ها به شرح ذیل است: