به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ باید به ترتیب رو در روی تیم های ملی نیوزیلند، بلژیک و مصر قرار گیرد و با توجه به توقف در بازی های لیگ برتر، اردوی آماده سازی تیم ملی آغاز شده است و شاگردان امیر قلعه نویی قرار است در دیداری تدارکاتی و به میزبانی ترکیه رو در روی تیم مقدونیه قرار گیرد.

سایت «albawabhnews» مصر در رابطه با تیم ملی فوتبال ایران نوشت: با وجود ابهام درباره وضعیت حضور تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، این تیم همچنان برنامه‌های آماده‌سازی خود را با جدیت دنبال می‌کند.

تیم ملی ایران در همین راستا وارد مرحله دوم اردوی آماده‌سازی خود در کشور ترکیه خواهد شد؛ اردویی که با هدف افزایش آمادگی بازیکنان و آماده‌سازی برای هرگونه تصمیم نهایی درباره حضور در جام جهانی برگزار می‌شود.

این در حالی است که در صورت تأیید حضور ایران، شاگردان امیر قلعه‌نویی در گروهی دشوار با تیم‌های مصر، بلژیک و نیوزیلند هم‌گروه خواهند شد و همین موضوع اهمیت آماده‌سازی فنی و بدنی تیم را دوچندان کرده است.

تیم ملی ایران امیدوار است با استفاده از دیدارهای تدارکاتی پیش‌رو، بازیکنان خود را در بهترین شرایط ممکن قرار دهد و در صورت اعلام رسمی فیفا، با ترکیبی آماده و قدرتمند وارد رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ شود.