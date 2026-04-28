به گزارش خبرنگار مهر، پس از وقفه اجباری در رقابتهای لیگ برتر فوتبال در فصل بیستوپنجم، اردوی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ از روز دوشنبه ۳۱ فروردین آغاز شد.
بر همین اساس، ملیپوشان کشورمان قرار است برای برپایی اردوی آمادهسازی راهی ترکیه شوند و تدارک حداقل یک بازی دوستانه برای تیم ملی فوتبال در نظر گرفته شده است.
ابراهیم قاسمپور کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با روند آماده سازی تیم ملی اظهار داشت: به نظرم شرایط فعلی برای تیم ملی چندان مطلوب نیست. بازیکنان به دلیل دوری از کوران مسابقات، از آمادگی ایدهآل فاصله گرفتهاند و این موضوع میتواند در عملکرد تیم تأثیرگذار باشد.
وی در ادامه با اشاره به دیدارهای تدارکاتی پیشروی تیم ملی افزود: بازی با تیمهای نه چندان مطرح و گمنام نمیتواند کمک چندانی به تیم ملی کند. همانطور که در گذشته نیز دیدار با تیمهایی مثل نیجریه و کاستاریکا دستاورد قابل توجهی برای ما نداشت، مسابقات تدارکاتی پیش رو هم بعید است تأثیر مثبتی در مسیر آمادهسازی برای جام جهانی داشته باشد.
قاسمپور در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره انتقادها نسبت به دعوت برخی بازیکنان باتجربه یا کمکار در تیمهای باشگاهی گفت: موضوع فقط به یک یا دو بازیکن خاص محدود نمیشود. در سالهای اخیر، شاهد دعوت مداوم بازیکنان تکراری به تیم ملی بودهایم و همین مسئله باعث شده فرصت لازم به بازیکنان جوان داده نشود. از سوی دیگر، همین بازیکنان نیز از نظر فنی دیگر در سطح مطلوب گذشته نیستند و تیم ملی در برخی پستها با افت مواجه شده است.
این کارشناس فوتبال با تأکید بر ضرورت تغییرات در ترکیب تیم ملی خاطرنشان کرد: زمان ایجاد تغییر در ساختار تیم ملی اکنون نیست و این اتفاق باید حداقل از یک سال قبل آغاز میشد، اما چنین برنامهریزیای انجام نشد و حالا در آستانه رقابتهای مهم، دست کادر فنی برای ایجاد تحول چندان باز نیست.
وی در ادامه با اشاره به فاصله سطح فوتبال باشگاهی ایران با کشورهایی مانند عربستان تصریح کرد: یکی از دلایل اصلی این فاصله، حضور نداشتن مدیران ورزشی متخصص در رأس فوتبال کشور است. باشگاههای بزرگی مانند استقلال، سپاهان، پرسپولیس، تراکتور و فولاد اگرچه ادعای داشتن آکادمی دارند، اما در عمل کمتر از بازیکنان پایه در تیمهای بزرگسال استفاده میکنند و همین مسئله باعث شده چرخه تولید بازیکن در فوتبال ایران با مشکل مواجه شود.
قاسمپور در پایان با بیان مثالی درباره فاصله فوتبال ایران با برخی کشورهای منطقه گفت: امروز فوتبال کشورهایی مانند عربستان با سرمایهگذاریهای کلان در مسیر پیشرفت قرار گرفته و میتوان گفت آنها سوار بر خودروهای مدرن حرکت میکنند، در حالی که ما هنوز با امکانات قدیمی درجا میزنیم و از ظرفیتهای موجود به شکل مطلوب استفاده نمیکنیم. این مشکل حتی در تیم امید نیز دیده میشود، بهطوری که نزدیک به ۵۰ سال است نتوانستهایم به رقابتهای المپیک صعود کنیم.
