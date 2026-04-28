به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره طرح کالابرگ، گفت: ما از شروع طرح حدود ۱۵ میلیون نفر که پیش‌تر کالا برگ دریافت نمی‌کردند با ثبت نام مشمولان دریافت این یارانه غیرنقدی شدند.

وی افزود: ما برای پشتیبانی از این طرح، مرکز تماس داریم. برای جاماندگان متقاضی دریافت کالابرگ زمان ثبت درخواست تا ۱۵ فروردین تمدید شد.

وی ادامه داد: در این راستا ممکن است مشکلاتی در ساختار خانواده وجود داشته باشد که رسیدگی به آن در اختیار سازمان ثبت احوال است. به عنوان مثال، ممکن است فردی عنوان کند من سرپرست خانوار هستم اما این موضوع با اطلاعات سامانه ثبت احوال مغایرت داشته باشد. بنابراین، این مغایرت را افراد باید با مراجعه به دفاتر مربوطه حل و فصل کنند وگرنه ما نه از نظر بودجه و نه از نظر فرایندی، برای افزودن افراد به فهرست مشمولان کالابرگ، مشکلی نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: برنامه‌های مختلفی در واقع ارائه شده است و امیدواریم با تصویب آنها با توجه به محدودیت‌هایی که بودجه دولت دارد پس از تایید به اجرا درآید.