بیش از ۳۹ کیلو تریاک در شهریار کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ارسلان باقرآبادی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر غرب استان تهران از کشف بیش از ۳۹ کیلوگرم تریاک در شهرستان شهریار خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر غرب استان تهران با انجام اقدامات فنی و پلیسی و رصد اطلاعاتی، موفق به شناسایی یک دستگاه کامیون در شهریار شدند که پس از هماهنگی قضائی، خودرو متوقف و در بازرسی از آن، ۳۹ کیلو و ۵۰۰ گرم موادمخدر از نوع تریاک کشف شد. در این ارتباط، یک قاچاقچی نیز دستگیر شد.

باقرآبادی تصریح کرد: متهم به همراه موادمخدر مکشوفه، پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی، تحویل مرجع قضائی شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر غرب استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: جلوگیری از توزیع مواد مخدر گامی مؤثر برای سلامت جامعه است و پلیس با تمام توان با توزیع‌کنندگان مواد مخدر برخورد خواهد کرد.