«گوترش» نگران انسداد تنگه هرمز شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل با هشدار درباره پیامدهای تجاوز علیه ایران اعلام کرد: آزادی دریانوردی در حال تضعیف است و هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند به موضوع تهدید امنیت دریایی رسیدگی کند. اختلالات در دریانوردی از طریق تنگه هرمز بر امنیت انرژی و تامین تجارت جهانی تأثیر گذاشته است.

دبیرکل سازمان ملل در این باره ادامه داد: تضمین عبور ایمن و بدون مانع از طریق تنگه هرمز یک ضرورت فوری است. آزادی دریانوردی از طریق تنگه هرمز باید مطابق با قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت رعایت شود. بیش از ۲۰ هزار دریانورد در دریا سرگردان هستند.

«آنتونیو گوترش» سپس بدون محکوم کردن تنش آفرینی های آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه که به ناامنی در تنگه هرمز منتهی شد، افزود: این بحران میلیون‌ ها نفر، به ویژه در آفریقا و جنوب آسیا را تهدید به گرسنگی و فقر می‌ کند. من از همه طرف‌ ها می‌ خواهم که تنگه هرمز را باز کنند و اجازه دهند کشتی‌ها بدون هیچ هزینه‌ای از آن عبور کنند. اکنون زمان خویشتنداری، گفتگو و حل و فصل مسالمت‌آمیز مطابق با منشور سازمان ملل متحد است.

در حالی دبیرکل سازمان ملل از پیگیری روند مذاکرات و گفتگو سخن می گوید که تجاوز اخیر و نیز تجاوز ژوئن سال گذشته آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران که با تمامی معیارهای بین المللی در تضاد آشکار هستند، در میانه رایزنی های غیرمستقیم میان دو کشور رخ داد و به جهانیان ثابت کرد که کاخ سفید اساسا به دنبال دیپلماسی و مذاکره نیست.